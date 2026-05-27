Ver River vs. Blooming en vivo online en la Copa Sudamericana por Fútbol Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde verlo de manera legal

River vuelve a jugar tras la derrota ante Belgrano..

River recibe este miércoles a las 21:30 a Blooming de Bolivia por el cierre de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El conjunto "Millonario" viene de recibir un golpe muy duro por el ámbito local, después de perder la final del Apertura frente a Belgrano en Córdoba, en un partido difícil de digerir por la forma en que se le escapa al equipo de Núñez, que ganaba 2 a 1 y lo termina perdiendo 3 a 2 cerca del final.

Los dirigidos por Eduardo Coudet llegaron al último encuentro del torneo con esperanzas de campeonar. No obstante, lo que siempre se cuestionó del equipo fue la falta de buen nivel futbolístico. Algo que seguramente River intentará corregir en el próximo semestre, con refuerzos y rearmado de plantel. Pero intentará cerrar de la mejor manera posible el semestre tratando de asegurar el primer puesto.

Por dónde ver River contra Blooming

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre River y Blooming de este miércoles 21:30 será transmitido por ESPN y en la plataforma de Disney +.

Cómo llega River a este encuentro

Coudet se encuentra ante el desafió de poder recuperarse rápido de lo que fue el golpe frente al "Pirata" en el Mario Alberto Kempes. Frente a este cotejo, el entrenador tiene entre algodones a Aníbal Moreno y Marcos Acuña, que podrían tener su día de descanso y continuar con su recuperación. Y otro que llega con lo justo es el volante colombiano Juan Fernando Quintero, quien aún no definió su continuidad.

River viene de perder una final.

Respecto a la situación en la que se encuentra River en la tabla de posiciones, el "Millonario" ya se aseguró de mínimo salir segundo, pero ganando se aseguraría el primer lugar, algo clave en función de sus expectativas para lo que viene. El conjunto de Núñez con una victoria llegaría a los 14 puntos, que lo dejan en una posición cómoda, teniendo en cuenta que segundo está Bragantino, con nueve unidades, y cuarto Bragantino con siete puntos.

El árbitro principal será el peruano Roberto Pérez. Estará acompañado por Stephen Atoche como asistente 1 y Alberth Alarcón como asistente 2, mientras que Jordi Espinoza será el cuarto árbitro, mientras que el VAR estará a cargo de Ulises Mereles y Héctor Balbuena se desempeñará en el AVAR. En este caso, la cabina arbitral será íntegramente paraguaya.