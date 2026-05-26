Eduardo Feinmann criticó los modos de Javier Milei

Javier Milei respondió este martes, en diálogo con Radio Mitre, al discurso que el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, efectuó en el Tedeum por el 25 de mayo. En él, cuestionó la presencia de "terrorismo en redes" para doblegar el pensamiento popular.

"No es fácil asimilar cómo funciona el mundo de las redes. La lógica de Twitter no es la forma en que la gente de vincula. Twitter es una forma de expresión. Si no le gusta se baja de las redes", sostuvo el Presidente, quien añadió: "No me parece que personas diciendo algo en Twitter sea terrorismo. Terrorismo es cuando el Estado persigue a las personas, o gente poniendo bombas. La palabra (de García Cuerva) es un poco exagerada".

Jorge García Cuerva y Javier Milei.

De todas formas, trató de ponerle paños fríos al asunto: "No me sentí ofendido por García Cuerva, para nada. Lo hace desde su posición absolutamente entendible. Me parece constructivo que una autoridad religiosa trate de mediar en esta situación". La postura adoptada por el jefe de Estado sorprendió a muchos, al contrastar con su habitual verborragia, llegando a ser incluso tema de debate en el pase entre Eduardo Feinmann y Pablo Rossi en A24.

¿Qué dijo Eduardo Feinmann sobre Javier Milei?

Al momento de repasar esa nota, Pablo Rossi afirmó sentirse cómodo con la versión de Milei que charló con Radio Mitre. Tomándose de eso, Feinmann aseveró tajante: "Estoy de acuerdo con vos. Yo prefiero este presidente y no el puteador". "El puteador, el maleducado", continuó adjetivando. Pablo Rossi, por su parte, sumó: "El desenfrenado...".