Israel avanza en el Líbano y manda órdenes de desalojo a ocho nuevas ciudades

Un niño inspecciona los daños en el lugar donde se produjo un ataque israelí durante la noche en la ciudad sureña de Tiro, Líbano

Mientras sigue la tensa tregua entre Estados Unidos, Israel e Irán, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu anunció este martes una escalada en los ataques en el Líbano y el avance en nuevas zonas de ocupación. Con la decisión tomada este martes en una reunión del Gabinete de Seguridad, Netanyahu dejó atrás las zonas amarillas trazadas en la tregua que pactó con el Líbano en abril pasado y avanza terreno adentro. Como parte de esta nueva avanzada, Isarel lanzó una nueva ola de ataques en el que murieron al menos 15 personas.

"Las FDI (Fuerzas de Defensa Israelíes) operan con un amplio contingente sobre el terreno y están tomando el control de zonas estratégicas. Estamos reforzando la zona de seguridad para proteger a las comunidades del norte (de Israel)", dijo Netanyahu al inicio de la reunión del gabinete de seguridad israelí.

Israel se mete cada vez más adentro del Líbano

Las tropas terrestres del Ejército israelí se adentraron este martes más allá de las zonas del sur del Líbano que ocupan desde antes de la tregua y envió ordenes de desplazamiento forzoso en el sur del país. En otra publicación en X, el portavoz del ejército israelí en árabe ordenó a los residentes de las siguientes ciudades y pueblos que abandonen sus casas para "salvar sus vidas": Toura; Deir Qanun al-Nahr; Bdeias; Burj Rahhal; Maarakeh; Al-Abassiya; Tayr Debba.

En un comunicado, el ejército describió la incursión como "operaciones selectivas más allá de la línea de defensa avanzada" y lo justificó con el fin de "eliminar las amenazas directas".

Estas operaciones franquean la 'línea amarilla' libanesa, nombre con el que Israel se refiere a alrededor del 8 % del territorio del país vecino que ocupa, pese al alto el fuego del pasado 16 de abril entre Israel y Hezbolá.

Ayer, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció una intensificación de la ofensiva bélica en el Líbano, según una fuente del Likud citada por Haaretz, y esta noche bombardearon más de un centenar de objetivos el este y sur del país, informó el Ejército.