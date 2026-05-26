Tras las operaciones de EEUU en el sur de Irán, afirman que un acuerdo con Teherán se demorará

El secretario de Estado de ​Estados Unidos, Marco Rubio, dijo el martes que negociar un acuerdo con Irán podría "llevar unos días", alejando las esperanzas de un final inminente del conflicto, un día después de que fuerzas estadounidenses llevaran a cabo lo que Washington ‌describió como ataques defensivos en el sur de ‌Irán.

Rubio, que dijo que entre los objetivos de los ataques se encontraban embarcaciones que intentaban colocar minas y sitios de lanzamiento de misiles, señaló que el estrecho de Ormuz tiene que estar abierto "de una forma u otra".

"Los estrechos tienen que estar abiertos, van a estar abiertos de una forma u otra, así que tienen que estar abiertos", dijo Rubio a periodistas en su avión en Jaipur, India.