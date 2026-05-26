Precio del dólar confirmado: este es el valor máximo que puede alcanzar el martes 26 de mayo 2026

Cuál es el valor máximo del dólar

El esquema de bandas cambiarias volvió a actualizarse en mayo y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ya definió cuál será el nuevo techo para el dólar oficial mayorista tras el feriado del 25 de Mayo. Según los datos oficiales del organismo, el valor máximo que podrá alcanzar el tipo de cambio el martes 26 de mayo será de $1.751,66.

Actualmente, el techo de la banda cambiaria se ubica en niveles inferiores, pero el mecanismo de actualización diaria continúa elevando progresivamente el límite superior del esquema de flotación administrada implementado por el Gobierno nacional. El valor surge directamente del régimen cambiario lanzado este año, que establece un piso y un techo para la cotización oficial del dólar.

Mientras el tipo de cambio se mantenga dentro de esos márgenes, el Banco Central no interviene en el mercado. Sin embargo, si supera el límite máximo permitido, la autoridad monetaria puede vender reservas internacionales para contener una aceleración mayor de la cotización.

La actualización de las bandas se realiza de forma periódica y automática, tomando como referencia los parámetros definidos dentro del nuevo programa monetario de 2026.

El valor del dólar según el BCRA

Cómo funciona el esquema de bandas cambiarias

El sistema de bandas establece márgenes dentro de los cuales el dólar oficial puede moverse libremente sin intervención estatal directa. El objetivo central del mecanismo es reducir la volatilidad cambiaria sin volver a un esquema rígido de control del dólar o tipo de cambio fijo.

En la práctica, el funcionamiento es el siguiente:

Si el dólar supera el techo de la banda, el Banco Central puede vender reservas para frenar la suba.

Si el dólar cae por debajo del piso, la autoridad monetaria puede comprar dólares para sostener la cotización.

El Gobierno considera este esquema como una de las principales herramientas para administrar expectativas cambiarias y acompañar el proceso de desaceleración inflacionaria.

BCRA confirmó el techo del dólar

Qué espera el mercado para el dólar en 2026

Las principales consultoras y bancos privados que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central continúan proyectando una suba gradual del dólar oficial durante los próximos meses. Según el último informe publicado por el BCRA, la mediana de las estimaciones privadas ubica al tipo de cambio oficial promedio de mayo cerca de los $1.410 por dólar, incluso por debajo de las previsiones que existían semanas atrás.

Además, el REM anticipa que el dólar oficial finalizará 2026 alrededor de los $1.676, manteniendo un ritmo de ajuste inferior al de la inflación esperada para este año.

El informe también refleja expectativas de tasas de interés reales negativas y continuidad del superávit fiscal, aunque distintas consultoras advierten que parte de ese equilibrio se sostiene mediante un fuerte ajuste del gasto público y una creciente acumulación de deuda flotante.