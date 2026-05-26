PICTO de PAMI: cómo acceder al 100% de los medicamentos oncológicos gratis

PAMI cubre el 100% de los medicamentos oncológicos con receta electrónica obligatoria.

El Plan Integral de Cuidado y Tratamiento Oncológico (PICTO) de PAMI ofrece atención preferencial, turnos rápidos y cobertura total de medicamentos a los afiliados con cáncer. Te contamos quiénes pueden acceder, qué beneficios incluye, cómo tramitar la medicación oncológica y qué documentación necesitás.

Qué es el PICTO y a quiénes está dirigido

El Plan Integral de Cuidado y Tratamiento Oncológico, conocido como PICTO, es el programa de PAMI diseñado para garantizar atención preferencial a los afiliados que atraviesan una enfermedad oncológica. La detección temprana y la prevención pueden marcar la diferencia, y este plan busca que nadie quede a la deriva frente a un diagnóstico.

Pueden acceder todos los afiliados incluidos en el listado de pacientes oncológicos de PAMI. Para ingresar, hay que cumplir al menos uno de estos requisitos: haber tenido una consulta con un médico oncólogo, estar en tratamiento farmacológico específico, ser paciente de radioterapia o contar con antecedente de cirugía onco-específica. Si estás en alguna de esas situaciones, ya podés formar parte del programa.

Qué beneficios ofrece el plan

Una vez que entrás al PICTO, podés elegir entre los especialistas disponibles en el listado de prestadores de oncología. Además, el plan garantiza atención médica preferencial y de calidad con trámites simplificados y turnos más rápidos.

Pero el PICTO no se limita a lo clínico. Incluye acompañamiento psicooncológico durante todo el tratamiento, porque PAMI reconoce que el cáncer afecta a la totalidad de la persona, a su unidad de convivencia y a sus cuidadores. También ofrece seguimiento personalizado a través de una central telefónica exclusiva y promueve hábitos saludables y diagnóstico oportuno como parte del cuidado integral.

Cobertura del 100% en medicamentos oncológicos

Uno de los pilares del PICTO es la cobertura total de los medicamentos oncológicos. PAMI brinda a las personas afiliadas el 100% de la medicación para el tratamiento del cáncer, un alivio enorme si se tiene en cuenta lo que cuestan estos fármacos en el mercado. Es obligación que la indicación de estos medicamentos se haga mediante receta electrónica.

El trámite puede hacerlo el afiliado, un familiar o su apoderado.

El trámite para acceder a la medicación puede realizarlo la persona afiliada, su apoderado o un familiar. Es un trámite web que podés hacer desde tu celular, tablet o computadora sin necesidad de moverte de tu casa. Si preferís la atención presencial, también podés hacerlo en tu agencia, pero acordate de sacar turno online previamente para una mejor atención.

Documentación necesaria para tramitar la medicación

Para iniciar el trámite, necesitás tener a mano el Documento Nacional de Identidad y la credencial de afiliación. Además, es indispensable la receta electrónica de PAMI emitida por el médico especialista, el formulario de medicamentos oncológicos, un resumen de historia clínica y la documentación respaldatoria que indica el formulario de pedido de medicación oncológica.

Una vez que ingresás el trámite por la web, el sistema te permite hacer el seguimiento del estado de la gestión. También podés iniciar un reclamo si algo no avanza como corresponde.