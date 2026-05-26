Cómo comprar el dólar más barato del mercado, en la última semana de mayo 2026

Cuál es el dólar más conveniente la última semana de mayo

El dólar más barato del mercado en la última semana de mayo es el dólar oficial, que cotiza en torno a los $1.419, apenas por debajo del dólar Banco Nación y del dólar blue, ambos ubicados cerca de los $1.425. En tanto, el dólar MEP continúa algo más elevado y supera los $1.430.

En este contexto, las diferencias entre las distintas cotizaciones volvieron a achicarse y el precio final para comprar dólares depende cada vez más del banco, la plataforma utilizada y el tipo de operación elegida por cada ahorrista.

Cuál es el dólar más barato hoy

¿Cómo se compran dólares oficial?

Podés comprar dólares desde el homebanking o la app de tu banco, según el procedimiento de cada entidad. Para operar necesitás tener una cuenta bancaria en dólares, que en muchos casos se puede abrir online y sin costo, aunque algunos bancos cobran comisiones.

Compra digital (online- Home Banking)

Compra en efectivo (por ventanilla)

Cómo se pueden retirar los dólares sin restricciones:

Hay dos alternativas para hacerlo:

Cajeros automáticos : por ahora, sólo en algunos bancos tienen cajero automático que expende dólares. En la mayoría de los casos hay un sólo cajero habilitado.

Compra online y retiro físico: si comprás dólares desde tu banco online, luego podés ir a retirarlos por ventanilla sin tope, siempre que tengas los fondos en tu cuenta.

Cuál es el dólar que más conviene

Cómo comprar dólar MEP la última semana de mayo 2026