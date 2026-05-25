Qué ver en Netflix: recomendaciones de la semana del lunes 25 al domingo 31 de mayo 2026

Encender el televisor y perderse en el catálogo de Netflix se ha transformado en un ritual cotidiano para muchas de personas que gustan del entretenimiento audiovisual. La plataforma de streaming no solo lidera el mercado por su accesibilidad, sino por una gran estrategia de actualización que suma nuevos títulos todas las semanas. Mantiene una propuesta fresca para cada tipo de espectador, desde grandes ficciones de suspenso hasta sutiles relatos de drama y comedia que enriquecen las noches de descanso y entretenimiento.
"The WONDERfools", disponible en Netflix. (Crédito de foto: Netflix)
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