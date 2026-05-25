Qué ver en Netflix: recomendaciones de la semana del lunes 25 al domingo 31 de mayo 2026

Encender el televisor y perderse en el catálogo de Netflix se ha transformado en un ritual cotidiano para muchas de personas que gustan del entretenimiento audiovisual. La plataforma de streaming no solo lidera el mercado por su accesibilidad, sino por una gran estrategia de actualización que suma nuevos títulos todas las semanas. Mantiene una propuesta fresca para cada tipo de espectador, desde grandes ficciones de suspenso hasta sutiles relatos de drama y comedia que enriquecen las noches de descanso y entretenimiento.

La cabra que cambió el juego (GOAT): divertida propuesta de animación familiar que sigue las peripecias de una cabra con un talento extraordinario para el fútbol, la cual revoluciona la liga profesional y desafía las expectativas de todo el mundo deportivo.

Bebé robado: tenso thriller psicológico centrado en la desesperada búsqueda de una madre tras la desaparición de su recién nacido en el hospital, un suceso que desentierra una red de oscuros secretos y sospechas inesperadas. Basada en hechos reales.

Criaturas luminosas: conmovedor drama basado en el best-seller literario, donde una viuda solitaria, interpretada por Sally Field, entabla una conexión única con un pulpo gigante en un acuario, ayudándola a superar el duelo y a conectar con un joven a la deriva.

Mi querida señorita: clásica y audaz producción española que relata la historia de una mujer de provincias que descubre, en plena madurez, su verdadera identidad de género, ofreciendo una mirada adelantada a su tiempo sobre la libertad personal.