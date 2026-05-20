Reparto y de qué trata "Berlín y la dama del armiño", la serie de Netflix de gran éxito

"Berlín y la dama del armiño", disponible en Netflix. (Crédito de foto: Netflix)

El universo de la delincuencia de guante blanco se expande con el estreno de Berlín y la dama del armiño, la esperada producción de Netflix que recupera el espíritu de la icónica franquicia criminal más grande de la televisión hispana: La Casa de Papel. Esta entrega funciona como una continuación directa de las aventuras de Andrés de Fonollosa, en la que abandona las calles de París para trasladar su sofisticada odisea a España, desplegando su magnetismo entre Madrid, San Sebastián y Sevilla. El objetivo de la banda ya no son joyas ni lingotes, sino una invaluable obra de arte de Leonardo da Vinci rodeada de misterio y ambición.

Elenco principal de "Berlín y la dama del armiño"

Pedro Alonso (Berlín): encarna una vez más al carismático líder. Su interpretación explora la delgada línea entre la genialidad criminal y la vulnerabilidad de un hombre obsesionado con la belleza.

Michelle Jenner (Keila): la mente brillante en ciberseguridad. Aporta el cerebro tecnológico fundamental para vulnerar los modernos sistemas de alarma españoles, combinando timidez con una eficacia absoluta.

Tristán Ulloa (Damián): el fiel escudero de Berlín y el cable a tierra del grupo. Su química con Alonso dota a la serie de una profundidad emocional clave durante los momentos de mayor tensión.

Begoña Vargas (Cameron): pura energía y adrenalina. Su personaje maneja las situaciones de acción física con una intensidad que desestabiliza a la banda.

Julio Peña Fernández (Roi): el alumno leal de Berlín. Su arco de crecimiento y su complicidad con el resto del equipo aportan la juventud y frescura necesarias para conectar con las nuevas audiencias.

Elenco de "Berlín y la dama del armiño". (Crédito de foto: Netflix)

Berlín como protagonista de su serie

La trama de esta serie spin-off sigue los pasos de un Berlín en su época dorada, obsesionado con perpetrar un golpe perfecto que mezcle el romance, el peligro y la alta cultura. El plan consiste en infiltrarse en los terrenos de un poderoso duque español para sustraer el mítico lienzo. Fiel al estilo de la saga, el robo se convierte en un juego de ajedrez donde los secretos familiares, las traiciones internas y la implacable persecución policial ponen a prueba la lealtad del grupo, demostrando que para Andrés, el arte siempre se antepone al dinero.

Desde su lanzamiento, la serie se ha consolidado como un rotundo éxito internacional, liderando los rankings de lo más visto en decenas de países. La crítica ha elogiado su ritmo cinematográfico y la imponente fotografía de los paisajes ibéricos, demostrando que la fiebre por este universo sigue intacta.