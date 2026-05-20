La UE firma un memorando de entendimiento con Ucrania para el desembolso de ayuda en junio

FOTO DE ARCHIVO. Banderas ucranianas y europeas ondean en el centro de Kiev, Ucrania

​La Comisión Europea firmó el jueves un memorando de entendimiento con Ucrania sobre un programa ‌de ayuda macrofinanciera que ‌allana el camino para un desembolso de 3.200 millones de euros a mediados de junio, una vez que sea ratificado por el Parlamento ucraniano.

La ayuda macrofinanciera forma parte del plan de financiación más amplio de la Unión Europea, de 90.000 ​millones de euros, ⁠destinado a mantener la financiación de Kiev a ‌lo largo de 2026 y 2027 mientras ⁠se defiende de la ⁠invasión rusa.

"Hemos concluido nuestras negociaciones con Ucrania sobre el memorando de entendimiento que sustenta nuestro programa de ayuda ⁠macrofinanciera como parte del préstamo de apoyo ​a Ucrania", dijo el comisario europeo ‌de Economía, Valdis Dombrovskis.

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"Lo he ‌firmado esta mañana, y ahora le toca ⁠firmar a la parte ucraniana, y también debe ser ratificado por la Rada (parlamento) en Ucrania, (...) para que podamos proceder entonces con los desembolsos", dijo ​a los ‌periodistas.

El acuerdo sobre el préstamo total de 90.000 millones de euros podría firmarse en cuestión de días, según Dombrovskis. De los 90.000 millones de euros del préstamo total, 45.000 ⁠millones se desembolsarán este año y otros 45.000 millones en 2027.

De los fondos que llegarán este año, 28.300 millones se destinarán a gastos militares y 16.700 millones al apoyo presupuestario general. Los fondos del presupuesto general se dividen a partes iguales entre la ayuda ‌macrofinanciera y el denominado "mecanismo para Ucrania", dedicado a la recuperación, la reconstrucción y la modernización del país.

Dombrovskis señaló que la ayuda macrofinanciera estaba condicionada a que Ucrania aplicara reformas con un fuerte enfoque fiscal, ‌para impulsar la movilización de los ingresos nacionales, la eficiencia del gasto público y los sistemas de gestión de ‌las finanzas ⁠públicas.

"También hemos coordinado estrechamente con el Fondo Monetario Internacional para que las condiciones ​sean coherentes y, cuando sea necesario, digamos que adicionales o complementarias al programa del FMI", dijo Dombrovskis.

Con información de Reuters