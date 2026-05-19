Nelson Castro destrozó a Milei y confirmó lo que muchos creían: "No"

Nelson Castro destrozó a Milei y confirmó lo que muchos creían.

En la mañana de Radio Rivadavia, el periodista Nelson Castro criticó al presidente Javier Milei luego de su insólita afirmación sobre su nivel de fama global. Con evidente desconcierto, el conductor cuestionó la absoluta desconexión del mandatario frente a la dura realidad del país y le dejó un mensaje letal sobre el verdadero motivo de su popularidad internacional.

La nueva controversia mediática estalló tras una reciente declaración del jefe de Estado: el líder libertario aseguró con total soberbia que en la actualidad se encuentra entre las tres personas más conocidas del mundo entero. Frente a semejante frase, Castro tomó la palabra de inmediato para exponer su total asombro ante la desmedida actitud presidencial. "No te deja de sorprender todos los días", arrancó.

Luego, el comunicador médico analizó las severas consecuencias de esa exposición pública constante y lanzó una dura advertencia sobre la imagen exterior del Presidente. "Tenés que ver si sos conocida para el bien o para el mal. Cómo sos conocida", sentenció con firmeza para desarmar el relato triunfalista de la Casa Rosada.

Para profundizar en su descargo, el reconocido analista político evidenció su profundo agotamiento ante las constantes provocaciones del Poder Ejecutivo. "Es una cosa realmente...", deslizó con notable indignación y sin poder terminar la frase por la total falta de lógica.

Nelson Castro destrozó a Milei y confirmó lo que muchos creían.

El "problema" que tienen los argentinos con Milei

Finalmente, Nelson Castro cerró su intervención con un crudo baño de realidad para Javier Milei. Ante la grave crisis económica y social que atraviesa la Argentina, el profesional de la salud remató con un mensaje contundente para exigir mayor empatía a la cúpula del poder central: "No se puede creer. Porque vos decís 'amigo, el problema que tenemos'".