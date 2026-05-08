Nelson Castro expuso la peor mentira que dijo Adorni en su entrevista con Fantino: "No es así"

Nelson Castro expuso la peor mentira que dijo Adorni en su entrevista con Fantino.

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, suma un nuevo capítulo de fuertes críticas en los medios de comunicación. Tras su polémica entrevista con Alejandro Fantino, donde evitó dar respuestas concretas, el funcionario recibió un duro revés periodístico: en Radio Rivadavia, Nelson Castro e Ignacio Ortelli expusieron la doble moral del Gobierno.

El malestar mediático estalló luego del diálogo televisivo de Adorni con Fantino, quien justificó su silencio para, supuestamente, no obstaculizar el trabajo de los tribunales. "Típico comportamiento de casta", arrancó Nelson Castro, visiblemente molesto.

Lejos de creer en las palabras del funcionario, desarmó su coartada legal. "Con toda esta falacia de decir 'no doy información porque obstruyo la Justicia'. Cosa que no es así porque no obstruye nada", sentenció el conductor.

Nelson Castro expuso la peor mentira que dijo Adorni en su entrevista con Fantino.

La doble moral de los libertarios

El periodista Ignacio Ortelli intervino en el debate y expuso las contradicciones de La Libertad Avanza. Si bien aceptó la premisa teórica de respetar los procesos legales, remarcó la hipocresía del Gobierno. "La explicación de que no se quiere meter con la Justicia a mí me parece bien, siempre que sea coincidente con todo lo que hace el Gobierno", explicó el periodista y agregó: "El Presidente dicta sentencia al afirmar que es inocente mientras la Justicia investiga, y eso no ayuda a este argumento de Manuel Adorni".

Finalmente, Castro cerró la discusión con un panorama sombrío para el futuro de la Casa Rosada. "Estamos en la misma con esta novela que a la gente ya le cansa, a nosotros también, y al Gobierno lo complica todos los días", remató.