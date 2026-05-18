Francés Dembélé se someterá a tratamiento por una molestia en la pantorrilla antes de final Liga Campeones

Liga 1 - París St Germain - Brest

El delantero del París Saint-Germain Ousmane ‌Dembélé se ‌someterá a tratamiento en los próximos días tras sufrir molestias en la pantorrilla derecha durante la derrota por ​2-1 del ⁠domingo en la Ligue ‌1 ante el ⁠París FC, ⁠informó el club el lunes, a menos de dos semanas ⁠de la final de ​la Liga ‌de Campeones frente ‌el Arsenal.

El ganador del ⁠Balón de Oro, de 29 años, fue sustituido "por precaución" tras ​sentir ‌molestias musculares, aseguró el PSG en una actualización médica.

"Por ahora no hay nada que ⁠decir sobre Ousmane. Mañana sabremos más, pero creo que solo es fatiga", dijo el entrenador Luis Enrique a periodistas tras ‌el partido.

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El PSG no ha confirmado si Dembélé es duda para la final de la Liga de ‌Campeones, que será la segunda participación consecutiva del ‌club en ⁠la gran final europea, el 30 ​de mayo en Budapest.

Con información de Reuters