Francés Dembélé se someterá a tratamiento por una molestia en la pantorrilla antes de final Liga Campeones

El delantero del París Saint-Germain Ousmane Dembélé se someterá a tratamiento en los próximos días tras sufrir molestias en la pantorrilla derecha durante la derrota por 2-1 del domingo en la Ligue 1 ante el París FC, informó el club el lunes, a menos de dos semanas de la final de la Liga de Campeones frente el Arsenal.
El ganador del Balón de Oro, de 29 años, fue sustituido "por precaución" tras sentir molestias musculares, aseguró el PSG en una actualización médica.
"Por ahora no hay nada que decir sobre Ousmane. Mañana sabremos más, pero creo que solo es fatiga", dijo el entrenador Luis Enrique a periodistas tras el partido.
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El PSG no ha confirmado si Dembélé es duda para la final de la Liga de Campeones, que será la segunda participación consecutiva del club en la gran final europea, el 30 de mayo en Budapest.
Con información de Reuters