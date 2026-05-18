The Rasmus vuelve a Argentina en 2026: entradas, precios y fecha de cuándo toca en Teatro Flores

The Rasmus, la icónica banda de rock alternativo. (Crédito de foto: HP Prensa)

La mítica agrupación finlandesa The Rasmus concretará su esperado retorno a los escenarios argentinos el próximo lunes 4 de noviembre, eligiendo el icónico escenario de el Teatro Flores, como la sede oficial de su escala local. Este emotivo reencuentro musical se produce bajo el amparo de su ambicioso recorrido internacional denominado Weirdo Tour, una propuesta conceptual que no solo busca repasar la notable trayectoria de la banda de rock alternativo, sino también exponer de forma directa las canciones de su undécimo trabajo discográfico de estudio.

Entradas, fecha y lugar para ver a The Rasmus

Las entradas para esta única función en la capital del país se encontrarán fácilmente disponibles de manera digital a través de la plataforma Passline, ofreciendo la entrada general por $100,000 para localidad general. La cita representa una oportunidad idónea para constatar la autenticidad y el poder de una entidad musical que continúa uniendo generaciones mediante un concierto memorable. El Teatro Flores está ubicado en la Avenida Rivadavia 7806 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

The Rasmus se presenta en Argentina el 4 de noviembre de 2026. (Crédito de flyer: HP Prensa)

The Rasmus: leyendas del rock alternativo

Con más de dos décadas de un recorrido profesional que les han posicionado como uno de los máximos exponentes del rock alternativo global, el conjunto europeo planea brindar una velada intensa marcada por la melancolía melódica y la energía explosiva que los caracteriza. Los seguidores locales tendrán la oportunidad de revivir en directo himnos generacionales que marcaron de forma permanente a la juventud de los años 2000, tales como "In the Shadows", "Guilty" y "No Fear", creaciones emblemáticas que acumulan múltiples distinciones de oro y platino en todo el mundo.

El proceso compositivo del nuevo disco llamado Wierdo, lanzado en 2025, refleja una notable madurez lírica, trabajado en las islas de Grecia bajo la colaboración directa de firmas históricas como Desmond Child y Marti Fredriksen, reconocidos productores con experiencia de trabajo junto a leyendas de la talla de Aerosmith, Bon Jovi y Alice Cooper.

El núcleo actual de su etapa artística radica en la autoaceptación, el orgullo por la diferencia y la valorización de aquellos que habitualmente se sienten outsiders o marginados por las corrientes sociales predominantes.

Según explicaciones del propio líder y vocalista Lauri Ylönen, esta entrega mantiene viva la filosofía fundacional que la banda adoptó en sus orígenes hacia 1996, en la búsqueda por transformar los antiguos prejuicios externos en una fuente de fortaleza colectiva, uniendo de manera subversiva estilos modernos de pop pegajoso con guitarras potentes de escala arena a lo largo de todo el álbum.