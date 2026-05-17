Drones ucranianos matan a cuatro personas en Rusia; Moscú sufre el mayor ataque en más de un año

Consecuencias de un ataque con drones ucranianos en la región de Moscú.

Al menos cuatro ​personas murieron, tres de ellas en la región de Moscú, después de que Ucrania lanzara durante la noche su mayor ataque con drones contra la capital rusa ‌en más de un año, informaron ‌el domingo las autoridades locales.

Una cuarta persona murió en la región de Bélgorod, fronteriza con el noreste de Ucrania, según las autoridades locales, mientras que el Ministerio de Defensa ruso dijo que para mediodía se habían derribado más de 1.000 drones ucranianos en todo el país en las últimas 24 horas.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, había prometido represalias el viernes tras el ataque con drones y misiles más intenso de Rusia contra Kiev en ​un periodo de dos días ⁠desde que comenzó la guerra hace más de cuatro años. Zelenski confirmó el ataque y ‌publicó un video en X en el que se veía un dron ⁠en vuelo, columnas de humo negro y equipos de ⁠bomberos tratando de extinguir las llamas.

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"Nuestras respuestas a la prolongación de la guerra por parte de Rusia y a sus ataques contra nuestras ciudades y comunidades están totalmente justificadas", dijo ⁠Zelenski.

Añadió que Ucrania fue capaz de atacar objetivos a más de 500 kilómetros de ​la frontera a pesar de las densas defensas aéreas rusas alrededor ‌de Moscú.

"Se lo decimos claramente a los ‌rusos: su Estado debe poner fin a la guerra", dijo.

El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) informó ⁠que el ejército ucraniano había alcanzado una refinería de petróleo y dos estaciones de extracción de crudo en la región de Moscú.

El Estado Mayor del ejército ucraniano, en un mensaje publicado en Telegram, señaló que un ataque había provocado un incendio en una planta a las ​afueras de Moscú ‌dedicada a la producción de armas de alta precisión. También indicó que un puesto de mando que supervisaba los vuelos de drones había sido alcanzado en una zona de la región oriental de Donetsk, en Ucrania, ocupada por Rusia.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia acusó a Kiev de atacar a civiles.

"Al ⁠son de las canciones de Eurovisión, el régimen de Kiev, financiado por la UE, llevó a cabo otro ataque terrorista masivo", dijo la portavoz del Ministerio, María Zajárova, según la agencia de noticias TASS.

Ambas partes en el conflicto niegan estar atacando deliberadamente a la población civil.

ATAQUES DE LARGO ALCANCE

Ucrania ha intensificado en las últimas semanas los ataques con drones contra objetivos situados en el interior de Rusia, con el objetivo de destruir refinerías de petróleo, depósitos y oleoductos, mientras ambas partes ‌tratan de deteriorar las infraestructuras del adversario.

TASS citó al alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, quien dijo que las defensas aéreas habían destruido 81 drones que se dirigían a Moscú desde la medianoche, lo que lo convierte en el mayor ataque contra la capital en más de un año.

Sobianin señaló que 12 personas resultaron heridas, la mayoría cerca de la entrada de la refinería de ‌petróleo de Moscú, mientras que tres viviendas fueron dañadas. Añadió que la "tecnología" de la refinería no sufrió daños.

El gobernador regional de Moscú, Andrei Vorobyov, dijo que una mujer había fallecido al ser alcanzada ‌una vivienda en Khimki, ⁠al norte de la capital, y añadió que los equipos de rescate buscaban a otra persona entre los escombros. Dos hombres murieron en la ​localidad de Pogorelki, en el distrito de Mytishchi.

Varios rascacielos residenciales e infraestructuras sufrieron daños, indicó.

El aeropuerto más grande del país, el Sheremetyevo de Moscú, informó de que habían caído restos de un dron en su territorio sin causar daños.

Con información de Reuters