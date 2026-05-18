Alerta por frío extremo en el AMBA: qué día será el más fresco de esta semana

Según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el otoño dio un giro drástico y el clima comenzó a tornarse como el de pleno invierno en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Se estima el avance de un frente frío y la rotación del viento hacia el sector sur, lo que instalaría una masa de aire de características invernales sobre la región central del país, provocando temperaturas de julio durante toda la semana.

La jornada más fría será este lunes, cuando en la Ciudad de Buenos Aires se registre una mínima cercana a los 3°C, mientras que en distintas zonas del conurbano bonaerense los valores podrían ubicarse incluso entre 0°C y 1°C. La máxima de este lunes apenas alcanzaría los 17°C, aunque mantendrá el cielo despejado y el viento leve del oeste.

La amplitud térmica será uno de los rasgos más distintivos de estos días, ya que el frío se hará sentir especialmente durante la madrugada y el atardecer, aunque el sol permitirá un leve alivio durante las horas centrales de la tarde.

Una semana marcada por el frío y el viento del sur

Según el SMN, el martes habrá una tregua, aunque moderada. La presencia de un centro de altas presiones favorecerá vientos secos del oeste y del noroeste, lo que permitirá una tarde algo más templada y soleada.

Sin embargo, las máximas apenas superarían los 19°C y las mínimas seguirán rondando los 5°C. El abrigo continuará siendo indispensable, sobre todo durante las primeras horas del día.

La tregua terminará hacia el miércoles con la llegada de un nuevo frente frío sobre el centro del país. Según anticipa Meteored, esta nueva irrupción de aire frío reforzará las bajas temperaturas en todo el área metropolitano.

Las máximas volverían a descender hasta los 16°C, mientras que las mínimas se ubicarían cerca de los 7°C. Además, la rotación del viento hacia el sur incrementará la sensación térmica de frío.

Para el jueves y el viernes se espera tiempo estable y sin lluvias, aunque con mayor presencia de nubosidad. Esa cobertura impedirá que las temperaturas suban demasiado, incluso durante las horas de sol. Las máximas oscilarán entre los 14°C y 15°C, convirtiéndose en los registros más bajos de la semana.

Alertas meteorológicas en la Patagonia

El sur de la Patagonia se encuentra bajo alerta amarilla por fuertes vientos. La advertencia alcanza a Santa Cruz, Tierra del Fuego e Islas Malvinas, donde podrían registrarse ráfagas intensas y condiciones adversas.

Las recomendaciones oficiales incluyen evitar salir si no es necesario, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y mantenerse alejados de árboles, carteles o estructuras inestables. También se aconseja extremar la precaución al conducir.

Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recordó la importancia de mantener ventilados los espacios interiores para disminuir el riesgo de infecciones respiratorias.