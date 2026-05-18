Peligra el Mundial para el centrocampista español Fermín, que se someterá a operación en el pie

Imagen de archivo del centrocampista español del Fútbol Club Barcelona Fermín López ​​durante el calentamiento previo a un partido de LaLiga ante el Osasuna en el estadio El Sadar, Pamplona, ​​España.

​El Fútbol Club Barcelona anunció el lunes que su centrocampista Fermín ‌López será ‌operado tras sufrir una fractura en el pie derecho, lo que pone en duda la disponibilidad del internacional español para el Mundial del próximo mes.

El jugador de 23 años, ​que debutó ⁠con la selección española en ‌2024 y ha disputado siete ⁠partidos internacionales, sufrió ⁠la lesión durante la victoria por 3-1 del Barça en casa ante el ⁠Real Betis el domingo.

"El jugador ​del primer equipo Fermín ‌López sufrió durante el ‌partido de ayer una fractura ⁠en el quinto metatarsiano del pie derecho", informó el equipo azulgrana en un comunicado. "El jugador será ​sometido ‌a tratamiento quirúrgico".

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Fermín ha cuajado una gran temporada, con 13 goles y 17 asistencias en 48 partidos en todas las ⁠competiciones, ayudando al Barça a revalidar el título de LaLiga y ganar la Supercopa de España.

España, campeona del Mundial en 2010, comienza su andadura en el Grupo H del Mundial el 15 ‌de junio contra Cabo Verde en Atlanta, Georgia, antes de enfrentarse a Arabia Saudita y Uruguay.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente figura ‌entre los favoritos para el torneo, que será coorganizado por Estados Unidos, Canadá ‌y México.

La ⁠convocatoria de España para este gran evento se dará ​a conocer el 25 de mayo.

Con información de Reuters