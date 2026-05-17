Sinner gana el Abierto de Italia y completa su palmarés de Masters

Abierto de Italia

Jannik ​Sinner venció el domingo al noruego Casper Ruud por 6-4 y 6-4 en la final del Abierto de Italia, con ‌lo que completó el pleno ‌de los nueve títulos del ATP Masters 1000, convirtiéndose en el segundo jugador, tras Novak Djokovic, en lograr el "Golden Masters" en su carrera.

Sinner, número uno del mundo y que había caído derrotado ante Carlos Alcaraz en la final del torneo el año pasado, finalmente se hizo con el ansiado título en su propio país en su ​séptimo intento, logrando así ⁠su quinto título ATP 1000 del año.

Sinner se convirtió en el ‌primer italiano en ganar el título de individuales ⁠masculino en Roma desde Adriano Panatta en ⁠1976, horas después de que Simone Bolelli y Andrea Vavassori vencieran a Marcel Granollers y Horacio Zeballos por 7-6(8), 6-7(3) y 10-3, convirtiéndose ⁠en la primera pareja italiana en ganar el título de ​dobles masculino en 66 años.

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"Es un día histórico ‌porque hemos ganado el dobles y ‌el individuales", dijo Sinner ante el público que cantaba y ⁠coreaba en el Foro Italico. "El año pasado, Jasmine Paolini ganó el individual y el dobles (femeninos)... seguimos con el impulso".

Ruud se puso 2-0 con un break en el primer set, pero Sinner le devolvió ​el quiebre ‌de inmediato. Con el set empatado a 4-4, el jugador de 24 años superó al noruego con un revés certero para forzar un punto de break, antes de que un tiro de Ruud que se fue por detrás de la ⁠línea de fondo le diera a Sinner una ventaja decisiva de 5-4.

Sinner, cada vez más seguro de sí mismo, rompió el servicio de Ruud en el primer juego del segundo set y mantuvo el suyo para ponerse 5-4 arriba.

Al sacar para el título, el cuatro veces ganador de Grand Slam se adjudicó la victoria con un potente impacto de derecha ‌cruzado, dejando a un exasperado Ruud mirando desde el otro lado de la pista.

La victoria amplió la racha de triunfos de Sinner en Masters a 34 partidos, una racha récord que le ha llevado a conquistar títulos en París, Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid y ahora ‌Roma.

Sinner ha ganado ya tres títulos ATP 1000 en tierra batida desde abril, consolidándose como uno de los grandes favoritos de cara al Abierto de ‌Francia de este ⁠mes, el único Grand Slam que aún no ha ganado.

"Lo que estás haciendo este año es difícil de ​describir con palabras", dijo Ruud, dos veces finalista del Abierto de Francia. "Enhorabuena por hacer historia para ti, para tu país y para tu equipo".

Con información de Reuters