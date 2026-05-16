Macri, entre el "milagro" de una alianza y las demandas a Javier Milei

“Un milagro”. Eso es lo que, para el macrismo, debería suceder para poder pensar en un trabajo electoral coordinado con La Libertad Avanza. Después de un discurso un tanto menos beligerante que los últimos posteos en redes sociales, para el PRO de Mauricio Macri “hoy no hay nada” encaminado con el Gobierno nacional, aunque no parece descartarse ningún escenario. En el presente, no se registraron avances, pero el jefe del partido amarillo ya marcó algunos lineamientos que podrían ser clave para pensar cualquier vínculo.

“Los que expulsan y mienten son ellos”, despotrican cerca del expresidente y ponen como ejemplo el destrato, “de nuevo”, que sufrió Cristian Ritondo, a quien le arrebataron la conducción de la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso que, según había reconocido el legislador, Martín Menem le había prometido. Lo que más le dolió no fue no haber terminado como comandante del armado que controla a la SIDE, sino que los libertarios negaran públicamente haber asumido cualquier compromiso. El jefe del bloque PRO en la Cámara Baja no participó de la reunión constitutiva de este martes, en la que se entronizó al karinista Sebastián Pareja. “No hay credibilidad”, resumen en las filas macristas.

En ese contexto, y con múltiples antecedentes que atentan contra la confianza en el oficialismo, Macri encabezó este viernes un acto junto a mil dirigentes del PRO bonaerense organizado para presentar Radar PBA. Se trata de una plataforma ciudadana diseñada para construir, desde el territorio, información pública confiable sobre la gestión bonaerense, uno de los déficits que el partido señaló en su último relevamiento, "El Estado de Abandono de PBA".

En el acto, Ritondo volvió a plantear que “sin recuperar la Provincia, no hay cambio sostenible para la Argentina", un claro mensaje a La Libertad Avanza y la UCR para constituir una alianza. El cierre estuvo a cargo de Macri, quien mostró al PRO como un actor clave para proteger, completar y hacer irreversible el cambio político en el país. Destacó su apoyo al Gobierno en momentos difíciles, su disposición a acompañar sin pedir nada a cambio y su rol al señalar errores honestamente, ya que el silencio favorece el “avance del populismo”. Desde su entorno analizan que no hubo novedad en el discurso porque “es lo que decimos siempre”.

El expresidente planteó algunas prioridades compartidas con el oficialismo, las cuales incluyen equilibrio fiscal, desregulación y estabilidad macroeconómica. Pero también marcó algunas distancias y, con ellas, exigencias: que haya una mejora en la calidad de vida de la población —factor destacado tanto en sus redes sociales como en el último informe de la Fundación Pensar—; el respeto por la institucionalidad con la designación de jueces probos que garanticen el cumplimiento de las normas (acción que no sucede ni con Financiamiento Universitario ni con Emergencia en Discapacidad) para permitir el desembarco de inversiones, ya que la Justicia es la única que puede garantizar la previsibilidad; y que los cargos clave, como el del presidente del Banco Central, tengan continuidad más allá de los ciclos políticos. En esa construcción de confianza, la figura de Manuel Adorni no colabora. Un nombre que nunca le gustó a Macri para la jefatura de Gabinete y al que desde el PRO volvieron a pedirle explicaciones ante la Justicia.

En lo político, el expresidente y su espacio mantienen ciertas expectativas en torno a la relación con el Gobierno. En Buenos Aires, el PRO apunta a que La Libertad Avanza no disponga de internas en distritos propios y presente candidatos formados para competir en municipios, además de mejorar el vínculo distrital que, a veces, los tuvo más como obstáculo que como aliados. En la Ciudad —una vez más, el territorio que más le importa a Mauricio y el que, dicen nuevamente, definirá el futuro de otras latitudes— el deseo amarillo es retenerla y el nombre puesto para intentarlo es el de Jorge Macri.

Patricia Bullrich volvió a mostrarse en la Ciudad con Pilar Ramírez, presidenta de La Libertad Avanza en CABA y miembro de la mesa chica de Karina Milei. Es la segunda vez en siete días que ambas decidieron exhibirse juntas, primero durante una recorrida por Lugano y, ahora, en una reunión con vecinos para escuchar los problemas del distrito.

Según les indicó la hermana del Presidente hace casi un mes, la intención de La Libertad Avanza es ir por la Capital Federal, arrebatándosela a los Macri, pero en el bullrichismo no se descarta la idea de negociar en el distrito y llegar a un acuerdo nacional, sabiendo que a Mauricio le interesa retener el territorio. La intención es que el PRO no presente un candidato propio por fuera de la propuesta violeta, con el objetivo de lograr la reelección de Javier Milei. Para lograrlo, los amarillos deberían tener garantizada la continuidad en CABA a través de un acuerdo con el Gobierno nacional.

En estos días, Bullrich lanzó varios mensajes que la posicionan como potencial candidata en Capital Federal, pero también otros tantos guiños al PRO, como pueden ser el saludo a Mauricio en la Fundación Libertad o un análisis, sin agresiones, del estado del subterráneo con el que coincidió —no sin hacer observaciones y destacar su gestión— Jorge Macri, quien no descarta la hipótesis electoral de un acuerdo con Patricia. En el último posteo de la senadora, ya con Ramírez, el tono fue mucho más confrontativo y crítico de la gestión actual, destacando la "falta de planificación, falta de orden y sobra de resignación".

El viernes 22, Macri encabezará un nuevo acto de la gira de Próximo Paso, en la región de Cuyo, más precisamente en Mendoza. Una semana más tarde, el jueves 28, el jefe del PRO se reunirá con legisladores de todo el país en la Ciudad de Buenos Aires. Un armado similar al Foro Federal de Legisladores Provinciales amarillos que funcionó y terminó de implosionar tras la interna feroz del 2023, y que supo encabezar Juan Martín, legislador de Río Negro. Finalmente, el mitin de la región Centro será el 5 de junio en Santa Fe. Luego, Mauricio tiene previsto viajar a Estados Unidos como dirigente de la FIFA para presenciar el Mundial de Fútbol.