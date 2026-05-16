FIFA dice haber mantenido conversaciones positivas con la Federación Iraní de Fútbol de cara al Mundial

El presidente de la Asociación Iraní de Fútbol, ​​Mehdi Taj, se reúne con el secretario general de la FIFA, Mattias Grafstrom

El secretario general de la FIFA, Mattias Grafstrom, mantuvo el sábado una reunión constructiva y positiva con el ‌presidente de la Federación ‌Iraní de Fútbol (FFIRI), Mehdi Taj, dijo a Reuters, y se mostró confiado respecto a la participación del país en el Mundial de este año.

Irán tiene previsto disputar sus tres partidos de la fase de grupos en Estados Unidos, pero la participación del equipo en el torneo, que se celebrará del 11 de ​junio al 19 ⁠de julio, ha estado en entredicho desde que Estados Unidos ‌e Israel atacaron Irán a finales de febrero.

"Hemos ⁠tenido una reunión excelente y constructiva con ⁠la Federación Iraní de Fútbol", dijo Grafstrom durante una visita a Estambul. "Estamos colaborando estrechamente y tenemos muchas ganas de darles la ⁠bienvenida a la Copa Mundial de la FIFA".

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Han surgido ​más dudas después de que a Taj, de ‌la FFIRI, se le denegara ‌la entrada a Canadá para asistir al Congreso de la ⁠FIFA en Vancouver este mes debido a sus vínculos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).

Estados Unidos y Canadá, que organizan la Copa Mundial conjuntamente con México, clasifican al IRGC ​como "entidad terrorista" ‌y han dejado claro que no admitirán a personas vinculadas a esta fuerza militar de élite.

Grafstrom se negó a dar detalles sobre la situación de los visados de los jugadores iraníes, pero dijo que ambas partes ⁠tuvieron la oportunidad de discutir algunos asuntos operativos y mantenían un intercambio positivo.

Cuando se le preguntó si la FIFA había obtenido garantías sobre los trámites de entrada y visados para los jugadores iraníes, Grafstrom se negó a dar más detalles.

"Hemos debatido todos los asuntos relevantes, pero creo que no es el lugar adecuado para discutir los detalles", ‌dijo. "En general, ha sido una reunión muy positiva y esperamos continuar el diálogo".

Irán había solicitado que sus partidos del Mundial se trasladaran a México, pero el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, insiste en que todos los partidos deben disputarse en los estadios previstos ‌inicialmente.

La selección iraní partirá de Teherán el lunes hacia una concentración en Turquía, antes de trasladarse a su base estadounidense en el Kino ‌Sports Complex de ⁠Tucson, Arizona, a principios de junio.

Irán tiene previsto comenzar su camino en el Mundial frente a ​Nueva Zelanda en Los Ángeles el 15 de junio. También se enfrentará a Bélgica y Egipto en el Grupo G.

Con información de Reuters