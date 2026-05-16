No lo esperaban en Benfica y River: Otamendi definfió dónde jugará tras el Mundial

El defensor comenzó a definir su futuro y se encienden alarmas en el Monumental

Uno de los integrantes de la Selección Argentina que no tenía confirmado su futuro después del Mundial, de manera independiente de su actuación, es Nicolás Otamendi. Sin embargo, los medios de Portugal publicaron una novedad que cambia de gran forma cada uno de los planes que River y Benfica tenían para con el defensor. Al parecer, se trata de una decisión que no tendrá marcha atrás.

Si se repasa el contrato del zaguero, es posible apreciar que el mismo se encuentra a semanas de culminar. Hay una intención del club portugués de que se quede el tiempo que lo considere necesario y mucho más si entiende que debe finalizar su carrera allí. Algo que los hinchas le piden, pero respetan la decisión del jugador de querer cumplir con un sueño personal y sentimental.

La novedad en esta novela es que hay una decisión que apunta de manera directa hacia el fútbol argentino. De acuerdo con lo expresado por el diario Récord de Portugal, Nicolás Otamendi tomó la determinación de rechazar la propuesta de renovación del Benfica y se quedará con el pase en su poder. Una señal que es recibida con los brazos abiertos en el Monumental.

“Tiene vía libre para fichar con River”, expresa el medio portugués. Los trascendidos exponen que se están llevando a cabo llamados entre las partes desde hace un largo tiempo. El factor económico no va a ser un problema. Además de que le ofrecieron una serie de comodidades para que la familia del jugador no sufra tanto el proceso de adaptación tras tanto tiempo en Europa.

De hecho, algunos comentarios exponen que Nicolás Otamendi llegaría al Millonario por medio de un contrato de 18 meses de duración. Una vez que esta finalice, el zaguero va a considerar la idea de retirarse de la actividad profesional para ponerle un punto final a una extensa carrera que presenta a la consagración en el Mundial de Catar como su logro más importante.

Llega uno y se puede ir otro

Por otro lado, se menciona la posibilidad de que River podría desprenderse de la ficha de Lautaro Rivero en el mercado de pases de invierno. El central dispone de varios interesados en el viejo continente y aseguran que sería casi imposible retenerlo. No solo por la propuesta deportiva, sino que lo tentarían con la chance de percibir un salario que está lejos de las posibilidades del fútbol argentino.

“En River creen que una venta podría cerrarse por más de 15 millones de dólares. Esperan que en junio llegue una oferta formal desde un club importante de Europa”, manifestó el periodista Matías Cabezas. Hay que recordar que el defensor cuenta con una cláusula de 100 millones, pero la misma fue colocada para que los dirigentes obliguen a negociar a los interesados bajo los términos que ellos mejor consideren.