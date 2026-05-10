Benfica o River: Otamendi define su futuro después del Mundial 2026 con Argentina

El defensor tiene grandes chacnes de regresar al fútbol argentino en las próximas semanas.

Uno de los grandes rumores que hay de cara al mercado de pases invernal es que River Plate buscará concretar la incorporación de Nicolás Otamendi. Una que se daría después del Mundial. Sin embargo, no se trata de una operación que se pueda gestionar con cierta facilidad, debido a que lo deportivo no es lo único que condiciona todo. También un factor que se vincula con lo familiar.

“Todo el mundo sabe que yo soy hincha de River y, bueno, hoy festejé como cualquier gol que le convierto a un rival. Este es un gol que tocaba festejarlo”, expresó en el Mundial de Clubes después de anotarle un gol a Boca. De hecho, el experimentado defensor tiene tatuado el escudo, su familia reconoce el fanatismo y en varias oportunidades posó con camisetas que le regalaron desde el club.

Es por ello que, a semanas de que Otamendi quede libre de Benfica, se activó nuevamente un interés, que se encuentra sustentado por un claro pedido de Eduardo "Chacho" Coudet. Esto es producto de que necesita un caudillo que le permita ordenar la defensa y así obtener cierta estabilidad. La respuesta que llega desde Europa es una más que positiva y que genera ilusión en los hinchas.

“Nicolás Otamendi sí, es el uno. River le va a ofrecer un contrato de 18 meses; no tendría problemas. No hay problemas tampoco desde lo económico; Otamendi es el uno tras el Mundial”, manifestó Juan Cortese en TyC Sports. Al parecer, en esta oportunidad, la familia del zaguero está dispuesta a regresar a la Argentina. Un detalle para nada menor en la operación y que la hizo caer en mercados pasados.

El hecho de que el zaguero de la Selección Argentina suene como posible refuerzo expone que en la defensa de River se van a dar algunas salidas durante el mercado de pases. No es casualidad que se mencione que Lautaro Rivero tiene chances de marcharse y mucho más después de que se conociera que la Roma de Italia estudia la posibilidad de realizar una oferta de compra. Se estima que el club podría llegar a recibir un ingreso de 10 millones.

Otro jugador que cuenta con chances de irse es Paulo Díaz que dejó de tener minutos y que los hinchas repudian su presencia ya sea dentro de la formación titular como también en el banco de suplentes. Se menciona que su agente le está buscando una propuesta formal que permita establecer una venta de manera definitiva que cortará un vínculo que nació en agosto de la temporada 2019.

Sin embargo, no va a ser fácil porque se trata de un jugador que dispone de unos de los salarios más elevados y la decisión de resignar dinero no es algo que seduzca, pero que da lugar a que clubes como Colo Colo de Chile adviertan que si no hay una rebaja pueden llegar a retirar el interés que disponen.