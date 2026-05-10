Estados Unidos desclasificó archivos ovni y reapareció el histórico “Caso Bariloche”

El gobierno de Estados Unidos avanzó esta semana con una nueva desclasificación de archivos vinculados a ovnis y fenómenos aéreos no identificados (UAP, por sus siglas en inglés), una decisión que volvió a poner en escena algunos de los casos más resonantes registrados en distintas partes del mundo. Entre ellos aparece un episodio ocurrido en la Argentina hace casi tres décadas: el llamado “Caso Bariloche”.

La publicación reúne más de 160 documentos, imágenes, videos e informes elaborados durante años por organismos militares y agencias de inteligencia estadounidenses. El material incluye reportes realizados por pilotos, personal militar, astronautas y civiles que afirmaron haber presenciado objetos o maniobras que no pudieron ser explicadas oficialmente.

La iniciativa forma parte de un proceso de apertura de archivos impulsado por Washington para transparentar investigaciones históricas relacionadas con avistamientos ocurridos principalmente durante la Guerra Fría. Muchos de esos expedientes habían permanecido bajo reserva durante décadas.

Entre los documentos mencionados vuelve a aparecer uno de los relatos más conocidos sobre ovnis en la historia aeronáutica argentina. Se trata del episodio ocurrido el 31 de julio de 1995, cuando un vuelo de Aerolíneas Argentinas se preparaba para aterrizar en San Carlos de Bariloche. El avión, identificado como AR 674 y comandado por el piloto Jorge Polanco, realizaba la maniobra de aproximación cuando la tripulación reportó la presencia de un objeto luminoso que se desplazaba de manera extraña alrededor de la aeronave.

De acuerdo con distintos testimonios difundidos con el paso de los años, el fenómeno habría permanecido cerca del avión durante varios minutos y también habría sido observado desde tierra. Algunas versiones incluso sostienen que, mientras el objeto permanecía en la zona, se produjo un apagón parcial de las luces de la pista y de sectores de la ciudad. El episodio se transformó con el tiempo en uno de los casos más citados dentro de la ufología argentina debido a la participación de pilotos comerciales, controladores aéreos y personal aeroportuario.

El informe francés

El caso argentino fue incorporado años después al llamado Informe COMETA, un documento elaborado en Francia en 1999 por exfuncionarios, militares y especialistas vinculados al ámbito de la defensa.

Ese informe analizaba distintos fenómenos aéreos registrados en el mundo y mencionaba el episodio de Bariloche como uno de los antecedentes internacionales más relevantes. Ahora, con la nueva desclasificación estadounidense, el expediente volvió a circular entre los documentos históricos asociados a investigaciones sobre UAP.