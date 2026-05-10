La preocupación se instaló en la Selección Argentina a poco más de un mes del comienzo del Mundial 2026, luego de que Nahuel Molina sufriera una lesión muscular durante el partido que Atlético de Madrid perdió por 1 a 0 ante Celta de Vigo por LaLiga. El lateral derecho debió salir tras disputar apenas media hora y rápidamente encendió las alarmas en el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, que lo considera una pieza importante dentro del equipo titular.

Aunque en un primer momento no se conocieron detalles precisos sobre la molestia, posteriormente se confirmó que el futbolista padeció un desgarro grado 1. De acuerdo con la información difundida, el tiempo estimado de recuperación es de 21 días, por lo que llegaría con lo justo al debut de la "Albiceleste" frente a Argelia, programado para el 16 de junio.

La lesión apareció en un momento clave para la preparación de Argentina rumbo a la Copa del Mundo. La idea del cuerpo técnico es que el plantel se reúna entre el 28 y 29 de mayo en Kansas para comenzar la concentración previa al certamen, que se iniciará el 11 de junio y finalizará el 19 de julio. Además, Lionel Scaloni ya había adelantado en la última fecha FIFA que tiene la lista de convocados “bastante clara”, aunque el plazo oficial para entregarla vence el 30 de mayo.

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