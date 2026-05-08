Furioso, Adorni no permitió preguntas al Gobierno sobre elimpacto de su situación judicial: "Agenda cerrada"

El Jefe de Gabinete Manuel Adorni no quiso que se hablara durante la conferencia de prensa desde Casa Rosada de su escándalo judicial por su patrimonio, sus recientes gastos y viajes. Lo dejó bien en claro cuando los periodistas presentes consultaron a los ministros si hubo contratiempos en las inversiones extranjeras en medio de las investigaciones que se están llevando adelante. A pesar de que no iba a tomar la palabra, se acercó al micrófono cuando se preguntó si los ministros cobraban "sobresueldos": "Me parece que amerita, mas allá de la buena voluntad de los ministros de responder preguntas, que sea agenda cerrada porque entendemos la relevancia de los temas de los que estamos hablando acá".

Tras una extensa charla con el periodista Alejandro Fantino el jueves a la noche en Neura, donde prometió que este viernes mantendría su conferencia de prensa matutina, Manuel Adorni sorprendió a los periodistas acreditados en Casa Rosada con la presencia de los ministros Luis Caputo y Alejandra Monteoliva, para hablar "exclusivamente del RIGI y de la lucha contra el narcotráfico", dos temas que "durante mucho tiempo tuvieron contra la pared al Gobierno", según explicó el jefe de Gabinete al comienzo de la rueda de prensa.

En los primeros minutos de la conferencia, un periodista cruzó al ministro Caputo con una pregunta de opinión sobre el RIGI y el "riesgo Adorni" y sobre si en lo que va del Gobierno hubo funcionarios que hayan cobrado "sobresueldos". El ex vocero de la Rosada le esquivó una respuesta y lo chicaneó: "Más allá de la introducción que hiciste sobre el RIGI, no preguntaste nada". "¿Qué pregunta es esa? Dios mío", remató Luis Caputo al final.

La respuesta de Adorni a un periodista que preguntó por el cabo Guerrero: "No se entendió el criterio de la conferencia"

Minutos después, el periodista Fabián Waldman cruzó a la ministra Monteoliva por el fallo de la cámara federal contra el cabo Guerrero, imputado por herir de bala a Pablo Grillo en una manifestación en marzo del año pasado. "Quería preguntarle su opinión porque tanto usted como Bullrich hicieron una defensa cerrada del gendarme al afirmar que no cometió lesiones porque no había disparado".

"No tiene nada ver con lo que propusimos", le respondió Monteoliva, a lo que Adorni sumó: "Otra vez. No se entendió el criterio de la conferencia. No sé si llegaste recién, Fabián, pero recién tu compañero tuvo la misma reacción y le dimos esta misma respuesta: esta es una conferencia para responder sobre el RIGI y lucha contra el narcotráfico. Si no tienen nada que preguntar, déjenle el lugar a otro compañero que quizá sí tenga algo para preguntar".

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