Zorzal: cómo reconocer su canto, qué come y por qué se relaciona a este pájaro con el tango. Foto: Gobierno de la Ciudad

Una de las aves más emblemáticas de la Ciudad de Buenos Aires es el zorzal. Su canto único, pecho anaranjado y relación con el tango, lo convirtieron en unas de las especies porteñas más populares. Se lo puede ver en plazas, patios, balcones y parques, formando parte del paisaje sonoro cotidiano de quienes viven en la ciudad.

El más común en Argentina es el zorzal colorado, un ave de tamaño mediano que se destaca por su pecho anaranjado, lomo marrón y un característico anillo amarillo alrededor de los ojos. Aunque suele moverse entre árboles y jardines, muchas veces se lo escucha antes de verlo. Su canto melodioso y fuerte es una de las señales más fáciles para reconocerlo, especialmente durante las primeras horas de la mañana y al atardecer.

El zorzal es una de las aves más emblemáticas de la Ciudad de Buenos Aires. Foto: Getty Images

Otra característica de esta ave es que tiene una alimentación muy variada, una de las razones por las que logró expandirse con facilidad en las ciudades. Su dieta incluye frutas, insectos, lombrices y pequeños invertebrados que encuentra en jardines, canteros y espacios verdes.

Asimismo, es común verlo saltando sobre el pasto mientras busca alimento entre la tierra húmeda. También aprovecha árboles frutales urbanos y restos de comida, lo que le permitió convivir cerca de las personas sin demasiadas dificultades. Además, suele construir sus nidos en arbustos, árboles bajos y rincones protegidos de casas y edificios.

Cómo reconocer el canto del zorzal

El canto del zorzal es uno de los más reconocibles entre las aves urbanas. Se caracteriza por una sucesión de silbidos largos, pausados y muy variados, que suelen repetirse con diferentes tonos y ritmos. A diferencia de otros pájaros que emiten sonidos cortos y rápidos, el zorzal parece “improvisar” melodías complejas.

Generalmente canta desde ramas altas, techos o antenas, especialmente en primavera y verano, cuando comienza la época reproductiva. Muchos especialistas consideran que el zorzal utiliza su canto para marcar territorio y atraer pareja, aunque también puede hacerlo simplemente como forma de comunicación.

Por qué el zorzal se relaciona con el tango

La relación entre el zorzal y el tango nació gracias a Carlos Gardel, el cantante más importante en la historia del género. Con el paso de los años, Gardel recibió el apodo de “El Zorzal Criollo” debido a la calidad y calidez de su voz, comparada con el canto melodioso de esta ave. De esta manera, ambos se consagraron gracias a su canto como emblemas de la identidad porteña.