Pogacar, ganador del Tour de Francia, competirá en la Vuelta a España

FOTO DE ARCHIVO. Tadej Pogacar, del UAE Team Emirates XRG, saluda a los aficionados desde el estrado durante la ceremonia de bienvenida tras ganar el Tour de Francia

​El campeón del Tour de Francia, Tadej Pogacar, participará en la ‌Vuelta a ‌España de este mes, ha anunciado este lunes su equipo, el UAE Team Emirates-XRG.

La Vuelta sigue siendo la única Gran Vuelta que aún no ha ganado Pogacar, de ​27 años, quien ⁠se ha alzado con el ‌Tour de Francia en ⁠cinco ocasiones y se ⁠adjudicó el título del Giro de Italia en 2024.

Pogacar solo ha participado una ⁠vez en la Vuelta, ​cuando debutó en un Gran ‌Tour en 2019.

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El ‌esloveno estará acompañado por João Almeida, ⁠Jay Vine, Pavel Sivakov, Pablo Torres, Kevin Vermaerke, Domen Novak e Ivo Oliveira en la plantilla ​del ‌UAE Team Emirates-XRG, según ha indicado el equipo en un comunicado.

"Estoy emocionado por poder decir que vuelvo a La Vuelta (...). ⁠España es un país que me encanta visitar y en el que me encanta competir, y creo que es el momento adecuado para volver", declaró Pogacar.

"Tengo muchas ganas de terminar ‌el año con buen pie y la Vuelta será uno de mis grandes objetivos. El equipo es fuerte y esperamos conseguir buenos resultados."

La Vuelta, ‌que el año pasado ganó Jonas Vingegaard al convertirse en el octavo ciclista ‌en ganar ⁠las tres Grandes Vueltas, comienza el 22 de agosto ​en Mónaco.

Con información de Reuters