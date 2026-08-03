Pogacar, ganador del Tour de Francia, competirá en la Vuelta a España

El campeón del Tour de Francia, Tadej Pogacar, participará en la Vuelta a España de este mes, ha anunciado este lunes su equipo, el UAE Team Emirates-XRG.
La Vuelta sigue siendo la única Gran Vuelta que aún no ha ganado Pogacar, de 27 años, quien se ha alzado con el Tour de Francia en cinco ocasiones y se adjudicó el título del Giro de Italia en 2024.
Pogacar solo ha participado una vez en la Vuelta, cuando debutó en un Gran Tour en 2019.
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El esloveno estará acompañado por João Almeida, Jay Vine, Pavel Sivakov, Pablo Torres, Kevin Vermaerke, Domen Novak e Ivo Oliveira en la plantilla del UAE Team Emirates-XRG, según ha indicado el equipo en un comunicado.
"Estoy emocionado por poder decir que vuelvo a La Vuelta (...). España es un país que me encanta visitar y en el que me encanta competir, y creo que es el momento adecuado para volver", declaró Pogacar.
"Tengo muchas ganas de terminar el año con buen pie y la Vuelta será uno de mis grandes objetivos. El equipo es fuerte y esperamos conseguir buenos resultados."
La Vuelta, que el año pasado ganó Jonas Vingegaard al convertirse en el octavo ciclista en ganar las tres Grandes Vueltas, comienza el 22 de agosto en Mónaco.
Con información de Reuters