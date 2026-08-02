La AFA anunció oficialmente cómo se disputarán las próximas cuatro fechas del Torneo Clausura 2026, por la Primera División del fútbol argentino. Las jornadas 4, 5, 6 y 7 del máximo certamen a nivel nacional tendrán como encuentros destacados a dos clásicos históricos interzonales: San Lorenzo vs. Huracán en el Nuevo Gasómetro y Estudiantes de La Plata vs. Gimnasia en UNO.
Por su parte, Boca Juniors y River Plate intentarán empezar a levantar, luego de un arranque para el olvido. El Independiente de Gustavo Quinteros tratará de seguir en la senda positiva, en tanto que Racing había iniciado bien pero sufrió una durísima derrota frente a Tigre en Avellaneda, en su tercera presentación.
El fixture de las próximas 4 fechas del Torneo Clausura 2026
Fecha 4:
Viernes 7 de agosto
- 19.30 horas Rosario Central – Aldosivi (Zona B).
- 21.45 Independiente Rivadavia - Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B).
Sábado 8 de agosto
- 14.45 Deportivo Riestra – Estudiantes (Zona A).
- 14.45 Atlético Tucumán – Sarmiento (Zona B).
- 17 Tigre – River (Zona B).
- 19.15 Boca – Vélez (Zona A).
- 21.30 Independiente – Platense (Zona A).
- 21.30 Instituto – Gimnasia (Mza.) (Zona A).
Domingo 9 de agosto
- 15 San Lorenzo – Huracán (Interzonal).
- 17.45 Defensa y Justicia – Newell’s (Zona A).
- 17.45 Gimnasia – Barracas Central (Zona B).
- 20.15 Argentinos – Racing (Zona B).
Lunes 10 de agosto
- 19 Banfield – Belgrano (Zona B).
- 21.15 Unión – Central Córdoba (Zona A).
Martes 11 de agosto
- 21 Talleres – Lanús (Zona A).
Fecha 5:
Viernes 14 de agosto
- 20.30 Racing – Banfield (Zona B).
Sábado 15 de agosto
- 14.30 Aldosivi – Tigre (Zona B).
- 14.30 San Lorenzo – Unión (Zona A).
- 16.45 Estudiantes – Gimnasia (Interzonal).
- 19 Newell’s – Deportivo Riestra (Zona A).
- 19 Belgrano – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B).
- 21.15 Platense – Boca (Zona A).
Domingo 16 de agosto
- 15 Central Córdoba – Instituto (Zona A).
- 15 Sarmiento – Huracán (Zona B).
- 18 River – Argentinos (Zona B).
- 20.15 Barracas Central – Rosario Central (Zona B).
Lunes 17 de agosto
- 14.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Atlético Tucumán (Zona B).
- 17 Lanús – Independiente (Zona A).
- 19.15 Vélez – Defensa y Justicia (Zona A).
- 21.30 Gimnasia (Mza.) – Talleres (Zona A).
Fecha 6 – Interzonal
Viernes 21 de agosto
- 14.30 Aldosivi – Unión.
- 20 - Estudiantes (Río Cuarto) – San Lorenzo.
Sábado 22 de agosto
- 16 Gimnasia – Gimnasia (Mza).
- 16 Atlético Tucumán – Instituto.
- 18.30 Independiente – Independiente Rivadavia.
- 21 Newell’s – Banfield.
- 21 Huracán – Deportivo Riestra.
Domingo 23 de agosto
- 14.45 Sarmiento – Estudiantes.
- 14.45 Barracas Central – Platense.
- 17 Belgrano – Defensa y Justicia.
- 19.15 River – Vélez.
- 21.30 Racing – Boca.
Lunes 24 de agosto
- 19 Tigre – Central Córdoba.
- 21.15 Lanús – Argentinos.
- 21.15 Talleres – Rosario Central.
Fecha 7
Viernes 28 de agosto
- 19 Huracán – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B).
- 21.15 Unión – Sarmiento (Interzonal).
Sábado 29 de agosto
- 14.45 Deportivo Riestra – Vélez (Zona A).
- 17 Rosario Central – Gimnasia (Zona B).
- 19 Boca – Lanús (Zona A).
- 21.30 Talleres – Central Córdoba (Zona A).
- 21.30 Atlético Tucumán – Belgrano (Zona B).
Domingo 30 de agosto
- 15 Banfield – River (Zona B).
- 17 Argentinos – Aldosivi (Zona B).
- 19.15 Independiente – Gimnasia (Mza.) (Zona A).
- 21.30 Ind. Rivadavia Mza. – Racing (Zona B).
Lunes 31 de agosto
- 19 Defensa y Justicia – Platense (Zona A).
- 19 Estudiantes – Newell’s (Zona A).
- 21.15 Tigre – Barracas Central (Zona B).
- 21.15 Instituto – San Lorenzo (Zona A).