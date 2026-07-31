Ver fútbol argentino por Fútbol Libre, Pelota Libre, Xuper TV o Roja Directa es un riesgo: dónde hacerlo de manera legal

Existen opciones de streaming que son inseguras de usar.

Ver los encuentros del torneo argentino de fútbol mediante aplicaciones no oficiales o páginas web de streaming pirata constituye una infracción directa a la legislación sobre derechos de autor y propiedad intelectual. La pasión por el fútbol no justifica el uso de estos canales que distribuyen contenido al margen de la ley como Fútbol Libre, Pelota Libre, Xuper TV o Roja Directa.

La comercialización de las transmisiones de la Liga Profesional y la Copa de la Liga cuenta con licencias exclusivas en el país. Por este motivo, el sistema de justicia persigue a estas infraestructuras clandestinas mediante el bloqueo sistemático de dominios, la clausura de servidores y el procesamiento penal de sus administradores.

¿Qué es el Pack Fútbol y cómo funciona?

Para acceder de forma legal a la totalidad de los partidos de la Primera División del fútbol argentino, la alternativa oficial es el Pack Fútbol. Se trata de un paquete de canales codificados de pago que se comercializa como un servicio adicional mensual a través de los principales cableoperadores del país, como Flow, Telecentro o DirecTV.

Este paquete comercial incluye el acceso exclusivo a las señales de ESPN Premium y TNT Sports. Ambos canales se transmiten tanto en definición estándar (SD) como en alta definición (HD). Además de emitir en vivo todos los compromisos de cada fecha, brindan una grilla completa durante las 24 horas del día que abarca noticieros deportivos, debates, programas de análisis táctico y entrevistas exclusivas.

El fútbol argentino tiene canales seguros para verlo.

Los riesgos de Fútbol Libre, Pelota Libre, Xuper TV y Roja Directa

Evitar el abono oficial utilizando plataformas ilícitas entraña serios peligros para la ciberseguridad. Sitios como Fútbol Libre, Pelota Libre y Roja Directa financian sus operaciones a través de publicidad engañosa y ventanas emergentes. Un simple clic en estos reproductores suele activar la descarga involuntaria de virus informáticos o redirigir al usuario hacia páginas fraudulentas diseñadas para el robo de credenciales mediante phishing.

El escenario es igualmente crítico en aplicaciones como Xuper TV. Al no estar disponible en tiendas oficiales, la app requiere instalar archivos ejecutables (APK) desde servidores no verificados. Para que funcione, la herramienta exige desarmar las defensas del sistema operativo y otorgar permisos absolutos sobre el dispositivo: acceso a los archivos guardados, control de la red local y permisos de ejecución continua en segundo plano. Esta vulnerabilidad expone televisores, celulares y computadoras a la infiltración de software espía y troyanos bancarios, haciendo que la ilusión de ver fútbol gratis termine costando la pérdida de la información personal y financiera.