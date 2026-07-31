Día de la Palta: 3 lugares de Buenos Aires para comer Avocado Toast

Tostado de palta en "Alicia y el Gato". (Crédito de foto: Alicia y el Gato)

Cada 31 de julio se celebra el Día Internacional de la Palta, una fecha ideal para rendirle honor a un fruto que conquistó las cartas del mundo entero. Versátil, cremosa y llena de nutrientes, se convirtió en la reina indiscutida de las mañanas y los mediodías gracias a una de sus versiones más conocida: el avocado toast o tostado de palta. La combinación de un pan de masa madre, palta fresca en su punto de maduración, huevos cocidos o duros, tomate y agregados que potencian su sabor ya forma parte del ritual urbano. Para sumarse a este festejo gastronómico, distintos rincones de la ciudad despliegan recetas pensadas para resaltar todas sus cualidades.

Dónde probar buenos avocado toast en la ciudad

Negro: se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la ciudad y puede disfrutarse en sus locales de El Salvador y Palermo Hollywood. Servido sobre una tostada de pan artesanal, combina una capa de palta fresca con tomates cherry confitados lentamente, que aportan dulzor y jugosidad. La preparación se completa con un huevo mollet de yema untuosa y un toque de eneldo fresco que le da notas herbales. Resulta una opción colorida, equilibrada y muy reconfortante, perfecta para desayunos o brunches. (Direcciones: Arévalo 2051, Palermo Hollywood / El Salvador 4200, Palermo).

Tostado de palta con huevo y tomates. (Crédito de foto: Negro)

Cantina Recoleta: la trattoria moderna de Recoleta ofrece este plato de forma individual o dentro de su propuesta de brunch. Sale sobre una tostada fina de pan de campo dorada a la manteca para lograr la crocantez justa. Encima lleva una palta en láminas, sazonada con sal, pimienta, limón y un toque de ají molido, Tajín o merquén, acompañada por tomates cherry y huevo poché. Se puede personalizar con Sriracha y se recomienda maridar con café filtrado o agua con gas y lima. (Dirección: Av. Santa Fe 1430, Recoleta).