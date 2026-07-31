Hablar de TC2000 es recorrer buena parte de la historia grande del automovilismo argentino. A lo largo de más de cuatro décadas, la categoría fue escenario de memorables duelos y vio consagrarse a algunos de los mejores pilotos del país. Sin embargo, cuando se analiza el historial de campeones, hay un grupo muy reducido que logró destacarse por encima del resto gracias a la cantidad de títulos obtenidos.

El líder absoluto continúa siendo Juan María Traverso, considerado por muchos como el piloto más emblemático de la categoría. El "Flaco" conquistó siete campeonatos, una marca que todavía nadie pudo superar. Sus coronas llegaron en 1986, 1988, 1990, 1991, 1992, 1993 y 1995, seis de ellas al volante de la mítica Renault Fuego y la última con Peugeot. Ese dominio durante la década del 80 y principios de los 90 marcó una de las etapas más exitosas de la historia del TC2000.

El segundo lugar pertenece a Matías Rossi, quien con su consagración en la temporada 2025 alcanzó seis títulos y quedó a solo uno del récord de Traverso. El piloto de Del Viso fue campeón en 2006, 2007, 2011, 2013, 2020 y 2025, demostrando una vigencia pocas veces vista. Además, logró sus coronas con Chevrolet y Toyota, atravesando distintas generaciones técnicas de la categoría.

El podio histórico lo completa Leonel Pernía, dueño de cuatro campeonatos. El tandilense levantó los trofeos en 2019, 2022, 2023 y 2024, consolidándose como el gran referente de la era moderna del TC2000. Sus éxitos llegaron junto a Renault y lo posicionaron como uno de los pilotos más exitosos de los últimos años.

En el cuarto puesto aparece Jorge Omar del Río, uno de los pioneros de la categoría. El bonaerense fue tricampeón al imponerse de manera consecutiva en 1980, 1981 y 1982, al mando del Dodge 1500 preparado por Pianetto Competición. Aquellas tres coronas fueron fundamentales para consolidar al TC2000 en sus primeros años de vida y todavía lo mantienen entre los máximos referentes de la historia.

El quinto lugar presenta un empate entre José María López, Gabriel Ponce de León y Néstor Girolami, todos con tres títulos. "Pechito" fue campeón en 2008, 2009 y 2012, dominando el comienzo de la era de los motores más modernos. Por su parte, Ponce de León se coronó en 2001, 2003 y 2005, siendo uno de los grandes protagonistas de la primera década del siglo XXI. Finalmente, Girolami conquistó los campeonatos de 2014, 2015 y 2021, consolidándose como otro de los nombres fuertes del automovilismo nacional.

Más allá de las distintas épocas, reglamentos y tecnologías, todos ellos dejaron una huella imborrable en el TC2000. Traverso continúa siendo la máxima referencia estadística, aunque Rossi se mantiene como el único piloto en actividad que llegó a estar realmente cerca de su récord. Mientras tanto, Pernía sigue ampliando su legado y el resto de los multicampeones mantienen un lugar de privilegio en una categoría que escribió algunas de las páginas más importantes del deporte motor argentino.