Aumentan los combustibles: Milei volvió a subir un impuesto que impactará en el surtidor

El Gobierno nacional dispuso un nuevo aumento de los impuestos que gravan a las naftas y al gasoil desde el 1° de agosto, aunque volvió a postergar por un mes la aplicación completa de las actualizaciones pendientes correspondientes a 2024, 2025 y el primer trimestre de 2026.

La medida fue oficializada mediante el Decreto 693/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial. El esquema tendrá vigencia durante todo agosto y establece incrementos diferenciados para las naftas y el gasoil, que podrían trasladarse a los precios en los surtidores. Aun así, esta suba se da en paralelo a un posible aumento del precio del litro de combustibles que dispongan las petroleras.

Para las naftas sin plomo —tanto las de hasta 92 RON como las de mayor octanaje— y la nafta virgen, el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos aumentará $10,572 por litro. A eso se sumará una suba de $0,648 en el Impuesto al Dióxido de Carbono.

En el caso del gasoil, el incremento general del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos será de $9,511 por litro, mientras que el gravamen al dióxido de carbono aumentará $1,084.

Además, para el gasoil consumido en las regiones que cuentan con un tratamiento impositivo diferencial, el aumento será de $5,150 por litro. Ese beneficio alcanza a Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, además del partido bonaerense de Patagones y el departamento mendocino de Malargüe.

En total, la carga impositiva aumentará durante agosto en $11,22 por litro para las naftas y en $10,595 para el gasoil bajo el régimen general. Sin embargo, el impacto final sobre los precios dependerá de la decisión comercial de las empresas refinadoras y expendedoras.

El Gobierno postergó parcialmente la aplicación total de los impuestos a los combustibles

Los impuestos a los combustibles se actualizan trimestralmente de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec. No obstante, el Poder Ejecutivo viene postergando desde hace varios meses la aplicación completa de los incrementos para moderar su impacto sobre la inflación y los precios finales.

El decreto señala que la decisión busca “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”. Por ese motivo, el Gobierno aplicará solamente una parte del aumento acumulado durante agosto, con el objetivo de evitar un aumento de la inflación.

El remanente total de las actualizaciones correspondientes a 2024, 2025 y el primer trimestre de 2026 debería comenzar a regir desde el 1° de septiembre, aunque es probable que el Gobierno decida volver a postergarlas una vez más.

De no mediar una nueva postergación, ese mes podría producirse otra suba de la carga tributaria sobre las naftas y el gasoil, con potencial impacto sobre el transporte, la logística y los precios de toda la economía.