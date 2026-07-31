Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy viernes 31 de julio

Los precios de los combustibles en las estaciones de servicio de CABA y la Provincia de Buenos Aires para la jornada de hoy, viernes 31 de julio, son los siguientes.
Precios YPF
- Nafta Súper: $2048.00
- Nafta Premium: $2246.00
- Gasoil: $2115.00
- Gasoil Premium: $2323.00
- GNC: $689.90
Precios Shell
- Nafta Súper: $2124.00
- Nafta Premium: $2427.30
- Gasoil: $2194.33
- Gasoil Premium: $2489.30
- GNC: $646.15
Precios Axion
- Nafta Súper: $2099.00
- Nafta Premium: $2429.00
- Gasoil: $2189.00
- Gasoil Premium: $2469.00
- GNC: $550.00
Precios Puma
- Nafta Súper: $2027.00
- Nafta Premium: $2406.00
- Gasoil: $2180.00
- Gasoil Premium: $2440.00
- GNC: $643.00
Precios Gulf
- Nafta Súper: $1597.00
- Nafta Premium: $1825.00
- Gasoil: $1754.00
- Gasoil Premium: $1899.00
- GNC: $529.00
Precios Dapsa
- Nafta Súper: $1245.00
- Nafta Premium: $1471.00
- Gasoil: $1225.00
- Gasoil Premium: $1409.00
Precios VOY
- Nafta Súper: $2030.00
- Nafta Premium: $2223.00
- Gasoil Premium: $2389.00
- GNC: $709.00
Otras estaciones
- Nafta Súper: $1399.90
- Nafta Premium: $1667.00
- Gasoil: $1358.00
- Gasoil Premium: $1666.00
- GNC: $632.52
Los valores expresados representan el promedio de los precios que las empresas informan al Gobierno nacional, según lo establecido por la resolución 314/2016 del ex Ministerio de Energía.