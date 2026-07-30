Crecimiento económico EEUU se ralentiza en 2do trimestre, pero demanda interna se mantiene sólida

Clientes en una tienda Costco en Nueva York.

​El crecimiento económico de Estados Unidos se ralentizó en el segundo trimestre en un contexto de aumento del déficit comercial, pero la aceleración del gasto ‌de los consumidores y la sólida ‌inversión empresarial en equipos relacionados con el desarrollo de infraestructuras de IA pusieron de manifiesto la fortaleza subyacente de la economía.

El PIB creció a una tasa anualizada del 1,5% el último trimestre, según indicó el jueves la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio en su estimación preliminar del PIB del segundo trimestre.

Economistas encuestados por Reuters habían pronosticado un crecimiento del PIB del 2,1%. Las estimaciones oscilaban entre una ​tasa del 0,8% y ⁠del 2,9%.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Sin embargo, la encuesta se realizó antes de la publicación del informe ‌preliminar de indicadores económicos de junio, que mostró una contracción moderada ⁠del déficit comercial de bienes y unos inventarios minoristas ⁠sin cambios. Esos datos llevaron a algunos economistas a rebajar sus estimaciones del PIB hasta en 0,8 puntos porcentuales, situándolas en una tasa de tan solo el 1,5%.

La ⁠economía creció a un ritmo del 2,1% en el primer trimestre.

El gasto de ​los consumidores, que representa más de dos tercios de ‌la actividad económica de Estados Unidos, se ‌disparó a una tasa del 3,2% el último trimestre, tras ralentizarse bruscamente hasta ⁠un ritmo de crecimiento del 0,5% en el trimestre de enero a marzo.

A pesar del conflicto en Oriente Medio, el gasto se ha mantenido resistente en parte gracias a las mayores devoluciones de impuestos de este año, que han servido de colchón ​para los consumidores ‌frente al aumento de los precios de la gasolina derivado de la guerra.

Además de las generosas devoluciones de impuestos derivadas de la "One Big Beautiful Bill" del presidente Donald Trump, los hogares con mayores ingresos —que se benefician del fuerte crecimiento de los precios de los activos— también están impulsando ⁠el gasto.

Es probable que el recién concluido Mundial de la FIFA también haya contribuido a estimular el gasto, al igual que el gasto relacionado con las elecciones de mitad de mandato por parte de organizaciones sin ánimo de lucro.

El auge de la inversión en inteligencia artificial, que no da señales de ralentizarse a pesar de la preocupación de los inversores de que las valoraciones de muchas empresas tecnológicas se hayan vuelto excesivas, también está contribuyendo ‌a sostener la demanda interna.

Sin embargo, los economistas advirtieron que la guerra liderada por Estados Unidos contra Irán, que ya cumple su sexto mes, supone un riesgo a la baja para la demanda y, en última instancia, para el crecimiento económico en la segunda mitad del año.

La Reserva Federal mantuvo el miércoles su tasa de interés de referencia a ‌un día en un rango del 3,50% al 3,75%. Tres miembros del comité de política monetaria del banco central estadounidense expresaron su desacuerdo y "preferían" una subida de un cuarto de punto ‌porcentual.

Los precios de la ⁠gasolina han vuelto a superar los 4 dólares por galón en medio de la reanudación de las hostilidades en Oriente Medio. Dado ​que los salarios apenas siguen el ritmo de la inflación, los hogares han estado recurriendo a sus ahorros y ahorrando menos para mantener el gasto, una situación que, según economistas, no podrá prolongarse indefinidamente.

Con información de Reuters