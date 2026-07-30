Exclusivo jubilados: 5% de descuento en Cúspide, Yenny y El Ateneo con el Pase Cultural.

Los jubilados que viven en la Ciudad de Buenos Aires pueden ahorrar en la compra de libros gracias al Pase Cultural. A través de este programa del Ministerio de Cultura porteño, los jubilados acceden a un 5% de descuento en las librerías Cúspide, Yenny y El Ateneo, además de otros beneficios en espacios culturales.

La propuesta busca fomentar el acceso a la cultura mediante una tarjeta que, además de contar con un saldo para utilizar en comercios adheridos, habilita promociones exclusivas en librerías, teatros, museos, cines y otros establecimientos. Incluso cuando el crédito disponible se agota, la tarjeta continúa siendo válida para aprovechar los descuentos.

El beneficio está destinado a personas de 60 años o más que residan en la Ciudad de Buenos Aires y perciban una jubilación de hasta $600.000 mensuales, sin contar el aguinaldo. Una vez obtenido el Pase Cultural, los beneficiarios pueden presentar la tarjeta en los comercios adheridos para acceder a las promociones vigentes.

El Pase cultural es un beneficio al que pueden acceder jubilados, docentes y estudiantes.

En el caso de las librerías Cúspide, Yenny y El Ateneo, los jubilados pueden obtener un 5% de descuento sobre sus compras. Se trata de una oportunidad para adquirir novelas, libros de historia, ensayos, títulos infantiles, textos académicos y otros ejemplares a un precio más conveniente, incentivando la lectura y el acceso a nuevos contenidos.

Cómo tramitar el Pase Cultural

Quienes cumplan con los requisitos pueden solicitar el Pase Cultural de manera online a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD) del Gobierno de la Ciudad, utilizando su Clave Ciudad. También existe la posibilidad de realizar el trámite de forma presencial en la Casa de la Cultura, ubicada en Avenida de Mayo 575, de lunes a viernes de 10 a 15 horas.

Una vez aprobada la inscripción, los solicitantes reciben una tarjeta física, exclusiva para jubilados, que les permite utilizar el saldo otorgado por el programa y acceder a los descuentos en los comercios y espacios culturales adheridos. Quienes deseen consultar el saldo pueden hacerlo desde la aplicación Buepp si cuentan con la tarjeta virtual o comunicándose con CABAL, en el caso de la tarjeta física.

Además de funcionar como una credencial para obtener descuentos, el Pase Cultural también cuenta con una tarjeta con saldo que puede utilizarse como medio de pago en distintos espacios culturales adheridos. Incluso cuando ese crédito se agota, la tarjeta sigue siendo válida para aprovechar todas las promociones incluidas en el programa, por lo que los beneficios continúan vigentes.