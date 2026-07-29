Solo para jubilados y pensionados: cómo ver piezas exclusivas de un museo porteño totalmente gratis

Solo para jubilados: cómo ver piezas exclusivas de un museo porteño totalmente gratis

Los jubilados y pensionados de la ciudad de Buenos Aires pueden acceder a una visita guiada y conocer las reservas exclusivas del Museo de Arte Popular (MAP) totalmente gratis. La propuesta se realiza la próxima semana y es para los beneficiarios del Pase Cultural.

Así será la visita gratis al Museo de Arte Popular

Denominada "Conservado y guardado, no olvidado", la propuesta se realizará el próximo jueves 6 de agosto desde las 14 hs en el Museo de Arte Popular (Av. Libertador 2373). La visita guiada invita a conocer piezas de la reserva del MAP que no se suelen exhibir al público general.

Así, el recorrido pasa por objetos antiguos y contemporáneos con la idea de acercar las costumbres, saberes y modos de vida de distintos pueblos, incluso las comunidades originarias, y pone en diálogo sus diferentes usos y significados con el presente.

El objetivo es brindarle a la comunidad del Pase Cultural la oportunidad de apreciar en detalle la riqueza técnica, estética y funcional de piezas que están resguardadas en el museo. Además, de tomar el tiempo para reflexionar cómo esos objetos se transformaron o reemplazaron por otros en la vida cotidiana actual.

¿Cómo acceder a las entradas gratis para jubilados y pensionados?

Los beneficiarios del Pase Cultural pueden asistir gratis a la visita guiada del Museo de Arte Popular. Solo tienen que reservar previamente las entradas, ya que la actividad tiene cupo limitado por orden de inscripción.

La reserva de entradas se hace al completar el formulario online con los datos personales (nombre completo, DNI y tipo de pase). Se puede elegir ir acompañado. Por dudas o consultas, se puede hablar con la organización de la actividad mediante el correo [email protected].