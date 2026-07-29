Los 7 ajustes escondidos de Google en tu celular: qué hacen y por qué deberías desactivarlos hoy mismo

Ajustar las opciones de privacidad de la cuenta de Google lleva apenas unos minutos.

Google recopila toneladas de información sobre cómo usás sus servicios todos los días, desde tus búsquedas en la web hasta tus desplazamientos habituales. Aunque la empresa asegura que esta recolección busca mejorar tu experiencia, la realidad es que podés tomar el control total de tus datos personales si sabés dónde tocar. Modificar la configuración predeterminada de tu cuenta no solo refuerza la seguridad, sino que además evita que tu actividad quede guardada de forma indefinida en sus servidores.

Ajustar las opciones de privacidad de la cuenta de Google lleva apenas unos minutos y genera un impacto enorme en el resguardo de tu huella digital. A continuación, detallamos las siete opciones clave que suelen estar ocultas en el menú de gestión y que deberías revisar cuanto antes para proteger tu información.

Los 7 cambios clave que tenés que hacer hoy

Eliminación automática de actividad: por defecto, Google almacena todo lo que buscás. En el apartado de "Control de actividad", activá el borrado automático para que los datos antiguos se eliminen solos cada 3 meses.

Pausar el historial de ubicaciones: si no querés que la plataforma guarde un registro de los lugares que visitás, desactivá esta función. Tu GPS seguirá funcionando en las apps de mapas sin almacenar tu itinerario diario.

Frenar el almacenamiento de grabaciones de voz: cada comando dictado al Asistente de Google o búsqueda por voz puede quedar grabado. En la sección de actividad web, podés destildar la casilla para impedir que guarden tus archivos de audio.

Desactivar la personalización de anuncios: desde el Centro de Anuncios podés apagar la personalización para evitar que la empresa arme un perfil comercial detallado sobre tus gustos, compras y hábitos de navegación.

Revocar acceso a apps de terceros: con el paso del tiempo acumulamos accesos concedidos a aplicaciones que ya no usamos. Revisá la lista de servicios vinculados a tu cuenta de Google y eliminá las plataformas que no utilices.

Revisar periódicamente estas opciones es una costumbre indispensable.

Navegación segura mejorada en Chrome: dentro del apartado de Seguridad, activá la protección mejorada. Esto te brindará advertencias proactivas e instantáneas sobre sitios web engañosos, descargas peligrosas y extensiones dañinas.

Ajustar la visibilidad de tu perfil: usá la herramienta de Verificación de Privacidad para definir exactamente qué datos, como tu foto de perfil, correo electrónico o fecha de nacimiento, son visibles para otros usuarios en la web.

Revisar periódicamente estas opciones es una costumbre indispensable para mantener la salud digital de cualquier usuario. Dedicarle unos minutos a la configuración de tu cuenta te permitirá navegar de forma mucho más tranquila y protegida.