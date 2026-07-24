Google Imágenes cumple 25 años: de la foto que revolucionó la web a la llegada de Gemini

Las novedades incluyen una página de inicio completamente rediseñada para Google Imágenes.

Google Imágenes celebra su 25° aniversario con una importante renovación impulsada por inteligencia artificial. La compañía repasó la evolución de su buscador visual desde su lanzamiento en 2001 y anunció nuevas funciones que permitirán encontrar imágenes de forma más precisa, además de generar contenido visual con IA directamente desde el buscador.

Según explicó Google, las novedades incluyen una página de inicio completamente rediseñada para Google Imágenes y una herramienta capaz de crear imágenes originales a partir de descripciones de texto. La empresa sostiene que estos cambios reflejan la evolución de los hábitos de búsqueda, que hoy son cada vez más visuales, intuitivos y conversacionales.

Adriana Noreña, vicepresidenta de Google para Hispanoamérica, destacó que la búsqueda visual evolucionó de la mano de la inteligencia artificial. En ese sentido, recordó que Google Lens, utilizado por más de 1.500 millones de personas cada mes en todo el mundo, es uno de los principales ejemplos de cómo cambió la manera en que los usuarios interactúan con el buscador.

Del vestido de Jennifer Lopez a la inteligencia artificial

La historia de Google Imágenes comenzó a raíz de un hecho inesperado. En los premios Grammy del año 2000, Jennifer Lopez apareció con el icónico vestido verde diseñado por Donatella Versace. La enorme cantidad de personas que buscaban ver esa prenda evidenció una limitación del buscador, que en ese momento solo mostraba enlaces de texto. Como respuesta, Google lanzó oficialmente Google Imágenes en julio de 2001.

Desde entonces, la plataforma incorporó múltiples avances. En 2009 llegaron las Imágenes Similares para encontrar fotos relacionadas visualmente. Dos años después apareció la Búsqueda por Imagen, que permitió usar una fotografía como punto de partida para realizar consultas.

La evolución continuó con el lanzamiento de Google Lens en 2018, que transformó la cámara del celular en un buscador capaz de identificar objetos, traducir textos y reconocer productos. Más adelante se incorporaron herramientas como la Multibúsqueda, Busca con un círculo y el Modo IA, que integraron consultas multimodales y búsquedas conversacionales apoyadas en inteligencia artificial.

En 2026, Google también presentó una función para identificar varios objetos dentro de una misma imagen mediante Busca con un círculo y una barra de búsqueda inteligente que permite subir fotos y realizar preguntas detalladas sobre su contenido.

Google lanzó oficialmente Google Imágenes por las búsquedas sobre el vestido de Jennifer López en el año 2000.

Las nuevas funciones que llegarán a Google Imágenes

Durante las próximas semanas, los usuarios de Estados Unidos que utilicen el servicio en inglés comenzarán a recibir una nueva página principal de Google Imágenes. Esta ofrecerá una galería dinámica con contenido actualizado en tiempo real y recomendaciones personalizadas según los intereses y las colecciones guardadas por cada usuario.

Además, Google incorporará la generación de imágenes directamente desde la Visión general creada por IA. Gracias al modelo Nano Banana, será posible crear imágenes originales de alta calidad a partir de una simple descripción escrita, una función que inicialmente estará disponible en inglés en las regiones donde el Modo IA ya admite la creación de imágenes.