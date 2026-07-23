Cuánto cobra el personal de seguridad privada en agosto 2026: el salario que ganan

Aumento seguridad privada en agosto

Los trabajadores de seguridad privada percibirán en agosto de 2026 los salarios correspondientes a julio, con la nueva escala acordada entre la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) y la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI).

El entendimiento fijó los valores para todo el segundo semestre y contempla aumentos mensuales en el salario básico, actualizaciones en los viáticos y sumas no remunerativas crecientes hasta diciembre. Para la categoría de Vigilador General, el salario bruto conformado que se cobrará durante agosto alcanzará los $1.706.800.

Cuánto cobra un vigilador de seguridad privada en agosto de 2026

El salario que se abona en agosto corresponde a los haberes devengados durante julio. La liquidación para un Vigilador General queda integrada de la siguiente manera:

Salario básico: $1.001.300.

$1.001.300. Presentismo: $180.000.

$180.000. Viático: $505.500.

$505.500. Adicional no remunerativo: $20.000.

$20.000. Total bruto conformado: $1.706.800.

El monto final en mano puede ser inferior por los descuentos correspondientes a aportes jubilatorios, obra social y otros conceptos aplicables. También puede variar si el trabajador percibe horas extras, adicionales por antigüedad, nocturnidad o tareas específicas.

Salarios con aumento en agosto

Cómo queda el salario correspondiente a agosto

La escala también establece que los haberes devengados en agosto, que habitualmente se cobran en septiembre, tendrán un nuevo incremento. Para ese período, el Vigilador General percibirá:

Salario básico: $1.020.300.

$1.020.300. Presentismo: $180.000.

$180.000. Viático: $514.500.

$514.500. Adicional no remunerativo: $30.000.

$30.000. Total bruto conformado: $1.744.800.

De esta manera, el ingreso bruto aumentará $38.000 respecto de la liquidación correspondiente a julio.

Escala salarial de seguridad privada hasta diciembre

El acuerdo paritario fijó aumentos progresivos para el resto del segundo semestre.

Septiembre de 2026

Salario básico: $1.037.600.

Presentismo: $180.000.

Viático: $524.000.

Suma no remunerativa: $50.000.

Total bruto: $1.791.600.

Octubre de 2026

Salario básico: $1.053.200.

Presentismo: $180.000.

Viático: $534.000.

Suma no remunerativa: $60.000.

Total bruto: $1.827.200.

Noviembre de 2026

Salario básico: $1.069.000.

Presentismo: $180.000.

Viático: $545.000.

Suma no remunerativa: $70.000.

Total bruto: $1.864.000.

Diciembre de 2026

Salario básico: $1.085.000.

Presentismo: $180.000.

Viático: $545.000.

Suma no remunerativa: $120.000.

Total bruto: $1.930.000.

Salarios UPSRA

Qué conceptos integran el sueldo de seguridad privada

El salario conformado de los vigiladores no está compuesto únicamente por el básico. La liquidación incorpora distintos conceptos previstos en el convenio colectivo:

Sueldo básico de la categoría.

Adicional por presentismo.

Viáticos.

Sumas no remunerativas.

Horas extras, si corresponden.

Antigüedad.

Adicionales por funciones o jornadas especiales.

Por ese motivo, el ingreso de cada trabajador puede variar según la categoría, la cantidad de horas realizadas y las condiciones particulares de la prestación laboral.