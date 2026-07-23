El Gobierno le negó al campo otra quita de retenciones: "Ningún anuncio"

A pocos días de que Javier Milei visite La Rural este domingo, el ministro de Economía, Luis Caputo, descartó este jueves que pueda haber un nuevo anuncio de baja de retenciones para el sector agropecuario al afirmar que "los anuncios ya se hicieron en su momento". Hace apenas dos meses, el Presidente lanzó una baja de impuestos para la exportación de trigo y cebada.

"Los anuncios ya se hicieron en su momento, así que no hay que esperar ningún anuncio en particular", dijo Caputo durante su visita a la Exposición Rural de Palermo. El funcionario, que fue consultado por la prensa luego de mantener un encuentro con autoridades de la Sociedad Rural Argentina (SRA), enfrió la posibilidad de un nuevo anuncio.

El ministro de Economía resaltó la importancia del campo como uno de los principales sectores generadores de divisas y aseguró que continúa siendo "uno de los motores principales de la economía". "En la medida que el superávit económico dé más margen, podremos seguir bajando", agregó Caputo.

Al mismo tiempo, sostuvo que "por suerte, ahora hay otros motores más", en alusión al crecimiento de las actividades vinculadas con la minería y la energía. "Es lo más positivo que se está logrando. Nosotros estamos incentivando a todos estos sectores que son generadores de dólares y es lo que tradicionalmente se hizo lo contrario durante estas décadas", agregó el funcionario.

La visita de Milei y el posible cruce con Villarruel

La negativa del Gobierno a dar nuevos anuncios para el campo se da cuatro días antes de que Milei participe este domingo del acto de inauguración oficial de la 138° Exposición Rural de Palermo, uno de los eventos más esperados por el sector.

El Presidente llegará al predio ferial de Palermo luego de su viaje a Brasil, donde irá junto a una comitiva con el objetivo de participar del lanzamiento de la candidatura presidencial del senador de derecha Flavio Bolsonaro, rumbo a las elecciones de octubre.

Como sucedió en anteriores ediciones, la SRA también realizó la invitación protocolar para la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien marca sus diferencias con el Gobierno Nacional y con dirigentes de La Libertad Avanza cada vez que tiene oportunidad. La última vez que ambos compartieron un evento fue el 9 de julio pasado, durante la ceremonia por el Dia de la Independencia en Tucumán.