Milei anunció una baja de retenciones de 2% para el trigo y la cebada

El presidente Javier Milei anunció este jueves una baja de retenciones para el trigo y la cebada "de 7,5% a 5,5% a partir de junio 2026". Además, también prometió imponer una baja de las retenciones también a la soja a partir del año próximo. En un discurso que dio ante la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el jefe de Estado explicó: "A partir de enero de 2027, según venga la recaudación, vamos a bajar entre un cuarto de punto y medio punto de mes de manera continuada hasta el año 2028 si nosotros reelegimos".

"Nuestra misión es achicar el Estado", recordó el Presidente, quien añadió: "También le vamos a bajar a la industria a partir de junio del 2026 hasta junio del 2027. A la industria automotriz, a la industria petroquímica, a maquinarias, vamos a ir a cero".

En su discurso, el Presidente halagó al sector agropecuario argentino. "Es imperdonable lo que le hicieron a este sector durante décadas", opinó y agregó: "Fue un modelo sistemático de expoliación del campo para financiar al Estado".

"Las retenciones son la caras más visible, pero son una de las miles de cabezas de este monstruo estatal que les tiraron encima durante el último siglo", continuó el jefe de Estado antes de preguntar: "¿Por qué no eliminamos de cuajo todas las injusticias que aún existen hoy?". "No voy a bajar un impuesto para después tenés que subirlo, como ha sucedido en gobiernos anteriores", comenzó a esbozar la respuesta, que siguió: "Tampoco voy a financiar el boquete fiscal con deuda que paguen nuestros hijos y nietos, ni con inflación". "Eso no sería solucionar el problema, sería reemplazar una estafa por otra", sentenció.

Las veneraciones de su equipo de gobierno

En otro pasaje de su enunciación, el Presidente expresó: "Cuando venía para acá el Fondo Monetario Internacional dio la aprobación del programa económico de Argentina y eso libera mil millones de dólares". "Desde que nosotros asumimos al día de hoy la economía está 9,5% arriba. Y si limpiamos el efecto del arrastre que traía el gobierno anterior, estamos 11% arriba. Eso en poco más de 2 años", siguió.

"A lo largo de 29 meses hicimos 15.000 desregulaciones", festejó Javier Milei, quien añadió: "Mi equipo de gobierno son como los Rolling Stones. O son Gardel con guitarra eléctrica".