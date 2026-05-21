Nvidia apuesta por nuevos chips para centros de datos como motor de crecimiento

FOTO DE ARCHIVO. El consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, habla junto al sistema Nvidia Vera Rubin durante la conferencia mundial sobre IA Nvidia GTC, celebrada en San José, California, Estados Unidos

Por Stephen Nellis, Max A. Cherney ​y Zaheer Kachwala

21 mayo (Reuters) - El director ejecutivo de Nvidia , Jensen Huang, se esforzó el miércoles por tranquilizar a los inversores asegurándoles que la empresa más valiosa del mundo ‌puede mantener su espectacular crecimiento gracias ‌a una amplia base de clientes, y que los nuevos productos le ayudarán a superar el billón de dólares en ventas que ha pronosticado para sus chips de inteligencia artificial insignia.

Sin embargo, las acciones retrocedían un 1,6% en la negociación tras el cierre del mercado, una señal de que los inversores creen que Nvidia se enfrentará a una competencia más dura, a pesar de que ha pronosticado unos ingresos para el segundo trimestre superiores a las estimaciones de ​Wall Street y ha anunciado ⁠un programa de recompra de acciones por valor de 80.000 millones de dólares.

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Nvidia prevé unos ‌ingresos de 91.000 millones de dólares, con un margen de error del ⁠2%, frente a las estimaciones de 86.840 millones de ⁠dólares, según datos recopilados por LSEG.

Los resultados de la empresa se consideran en gran medida un barómetro de la salud del mercado de la IA, ya que sus chips se utilizan en ⁠prácticamente todos los grandes centros de datos del mundo, impulsando los modelos de IA ​más grandes y avanzados.

"Nvidia ha vuelto a superar las expectativas, pero ‌a estas alturas eso ya está prácticamente descontado, ‌ya que sigue superando las previsiones trimestre tras trimestre", dijo el analista de eMarketer ⁠Jacob Bourne. "La pregunta que sigue en el aire es si podrá convencer a los inversores de que la expansión de la IA tiene continuidad hasta 2027 y 2028, especialmente ahora que el discurso se está desplazando hacia las cargas de trabajo de inferencia y los chips competidores ​de Google, Amazon, ‌AMD e Intel".

La empresa también anunció que aumentaría su dividendo trimestral en efectivo de 1 a 25 centavos por acción.

El gasto en infraestructura de IA sigue creciendo rápidamente, y se espera que los gigantes tecnológicos estadounidenses, entre ellos Alphabet , Amazon y Microsoft , gasten más de 700.000 millones de dólares en IA este año, lo que ⁠supone un fuerte aumento con respecto a los aproximadamente 400.000 millones de dólares de 2025.

Huang dijo a los analistas en una conferencia telefónica que cree que Nvidia crecerá más rápido que esos clientes "hiperescala" y señaló un nuevo subsegmento de clientes en su negocio de centros de datos que incluye empresas de nube especializadas en IA. Las ventas a esos clientes fueron aproximadamente iguales a las de los grandes operadores de nube, pero crecieron más rápido trimestre tras trimestre.

"Deberíamos crecer más rápido que la inversión ‌de hiperescala", dijo Huang.

AUMENTO DE LA COMPETENCIA DE LOS CHIPS PERSONALIZADOS

Aunque dependen en gran medida de los costosos procesadores de Nvidia, muchos de los principales clientes de la empresa también están invirtiendo fondos en el desarrollo de sus propios chips personalizados para ejecutar modelos, lo que supone un riesgo para el dominio que Nvidia ha mantenido durante mucho tiempo en la industria de los chips.

Nvidia se ‌enfrenta a la competencia no sólo de las grandes tecnológicas, sino también de otros rivales en el sector de los chips, como Intel y Advanced Micro Devices , que han destacado la gran oportunidad de ingresos que ‌supone la venta de ⁠CPU para abastecer el mercado de la inferencia.

Nvidia ha tomado medidas para defender su posición. En marzo presentó un nuevo procesador central y un sistema ​de IA basados en la tecnología de Groq, una empresa emergente de chips especializada en inferencia.

Con información de Reuters