Lanús cae con Liga y queda eliminado de la Libertadores; pierde Estudiantes

El trofeo de la Copa Libertadores es exhibido durante el sorteo

Lanús quedó eliminado de la Copa Libertadores al caer el miércoles ‌2-0 en su ‌visita a Liga Deportiva Universitaria, en una jornada en la cual Estudiantes perdió 1-0 con Flamengo.

"Tenemos que volver a construir, volver a demostrar, lo que hiciste ayer no sirve para hoy, y es ​lo que ⁠nos toca", dijo el DT de ‌Lanús, Mauricio Pellegrino, tras la eliminación ⁠del vigente campeón de ⁠la Copa Sudamericana.

Con este resultado, Liga llegó a nueve puntos en la tabla del ⁠Grupo G y avanzó a los ​octavos de final como segundo ‌de Mirassol, que se ‌mantuvo líder con 12. Lanús quedó ⁠tercero con seis.

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Los goles que le dieron la victoria al conjunto ecuatoriano en el estadio Rodrigo Paz Delgado los ​anotaron Felipe ‌Peña Biafore en contra de su propia valla y Fernando Cornejo.

En el Grupo A, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, Flamengo ⁠clasificó a los octavos de final al superar 1-0 como local a Estudiantes con un gol de Pedro a los 64 minutos tras un error del portero uruguayo Fernando Muslera.

"Hicimos un partido bueno, pero no ‌nos vamos conformes con el resultado. El gol fue más error nuestro que virtud del rival", dijo el entrenador de Estudiantes, Alexander Medina, en rueda de prensa.

Por su parte, ‌en el Grupo F, Cerro Porteño ganó 1-0 en su visita a Palmeiras en ‌el estadio ⁠Allianz Parque con un gol del argentino Pablo Vegetti.

En otro partido ​del miércoles, Nacional de Uruguay y Universitario igualaron sin goles en el Grupo B.

Con información de Reuters