Rusia dice que Letonia sufrirá represalias si lanza drones ucranianos desde su territorio

FOTO DE ARCHIVO: El representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasily Nebenzya, se dirige a una reunión del Consejo de Seguridad sobre seguridad marítima en la sede de la ONU en Nueva York, Estados Unidos

El embajador ​de Rusia ante Naciones Unidas dijo el martes que Moscú disponía de información según la cual Ucrania tenía previsto lanzar drones militares desde Letonia y otros países bálticos, ‌y advirtió de que la pertenencia ‌a la OTAN no protegería a esos países de posibles represalias.

El embajador, Vasili Nebenzia, en su intervención durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la seguridad en Ucrania, dijo que Kiev ya había enviado fuerzas de drones ucranianos a Letonia y que los servicios de inteligencia rusos podían determinar los puntos de lanzamiento de dichas aeronaves.

"Los servicios de inteligencia exterior de Rusia afirmaron que las coordenadas de los centros de toma de decisiones en ​Letonia son bien conocidas, y ⁠que la pertenencia a la OTAN no les protegerá de represalias, incluso si son miembros ‌de la OTAN", dijo Nebenzya, hablando a través de un intérprete.

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La representante ⁠de Letonia ante el Consejo de Seguridad, Sanita Pavluta-Deslandes, ⁠rechazó de inmediato estas declaraciones calificándolas de "pura ficción".

El martes, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Letonia convocó al jefe en funciones de la misión rusa y presentó "una protesta categórica" por las declaraciones ⁠de Rusia.

"A pesar de las repetidas comunicaciones de la parte letona a través de ​canales diplomáticos y en público en las que se afirma que ‌la República de Letonia no ha dado su ‌consentimiento para que su territorio y su espacio aéreo se utilicen para llevar a ⁠cabo ataques contra objetivos en la Federación Rusa, la parte rusa sigue difundiendo mentiras y haciendo declaraciones que agravan la situación", dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores letón.

Tammy Bruce, embajadora adjunta de Estados Unidos ante la ONU, advirtió de que la ONU "no es lugar para amenazas contra ​un miembro del ‌Consejo" y dijo que EEUU mantendría todos sus compromisos con la OTAN.

Bruce no dio más detalles. La pertenencia a la OTAN se basa en la defensa colectiva, y el artículo 5 del tratado establece que un ataque armado contra un miembro de la OTAN se considerará un ataque contra todos ellos.

El enviado de Ucrania ⁠ante la ONU, Andri Melnik, también rechazó las afirmaciones de Rusia, calificándolas de "cuentos de hadas" y señalando que los ataques rusos contra civiles ucranianos habían convertido la primera quincena de mayo en uno de los periodos más mortíferos desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022.

El embajador ruso hizo estas declaraciones después de que Ucrania acusara el martes a Rusia de desviar uno de sus drones hacia el espacio aéreo estonio, donde un avión de la OTAN lo ‌derribó, el último incidente transfronterizo con drones que ha causado un revuelo político en los países bálticos.

Letonia emitió el martes una primera alerta de amenaza aérea por la posible entrada de un dron en su espacio aéreo, indicando a los residentes cercanos a la frontera rusa que permanecieran en sus casas, y se enviaron a la zona aviones de la Policía Aérea Báltica de la OTAN. ‌Posteriormente, dijo que no había encontrado pruebas de que un dron hubiera entrado en su espacio aéreo.

A continuación, declaró una segunda alerta de amenaza aérea sobre dos condados fronterizos con Rusia, lo que provocó un ‌nuevo despliegue de aviones ⁠de combate de la OTAN.

Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania se disculpó ante Estonia por el incidente e insistió en que Ucrania ​no estaba utilizando el territorio letón ni el estonio para lanzar ataques con drones contra Rusia, de lo que los países bálticos se hicieron eco.

Con información de Reuters