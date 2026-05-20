La UEFA inhabilita de por vida al entrenador checo que grabó en secreto a sus jugadoras

FOTO DE ARCHIVO. Vista general del logotipo de la UEFA tras el sorteo de cuartos de final, semifinales y final de Liga de Campeones, en la sede de la UEFA, Nyon, Suiza

La ​UEFA ha impuesto una sanción de inhabilitación de por vida a Petr Vlachovsky, un ‌entrenador de fútbol checo ‌que grabó a sus jugadoras en secreto, según anunció el organismo rector este martes.

Medios checos informaron de que el entrenador fue condenado en mayo de 2025 y, en un principio, recibió una pena de un año de prisión ​suspendida y una ⁠inhabilitación de cinco años para ejercer como ‌entrenador en el país por grabar ⁠a las jugadoras del FC ⁠Slovacko en los vestuarios, de las que la más joven tenía 17 años.

En un comunicado, el ⁠Órgano de Control, Ética y Disciplina (CEDB, por ​sus siglas en inglés) de la ‌UEFA dijo que había ‌decidido inhabilitar a Vlachovsky "para ejercer cualquier actividad ⁠relacionada con el fútbol de por vida" tras el nombramiento de un inspector de ética y disciplina para investigar las denuncias de posible ​conducta ‌indebida.

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"El CEDB decidió además solicitar a la FIFA que amplíe la inhabilitación mencionada a nivel mundial y ordene a la Federación Checa de Fútbol que revoque la ⁠licencia de entrenador del señor Petr Vlachovsky", añadía el comunicado.

El FC Slovacko no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico.

El sindicato de futbolistas FIFPRO acogió con satisfacción la sanción, así como la solicitud de la UEFA a ‌la FIFA, organismo rector del fútbol mundial, de que imponga una sanción internacional a Vlachovsky.

"Este resultado envía un mensaje firme y necesario de que el comportamiento abusivo e inapropiado no tiene cabida en ‌el fútbol y que la protección del bienestar de las jugadoras debe seguir siendo una prioridad en ‌todos los ⁠niveles de este deporte", añadió la FIFPRO en un comunicado.

Vlachovsky también había sido ​anteriormente entrenador de la selección femenina checa sub-19.

Con información de Reuters