Dormir temprano podría ayudarte a vivir más años: qué relación existe entre el sueño y la longevidad

Dormir temprano podría ayudarte a vivir más años.

Durante años, la conversación sobre el descanso estuvo enfocada casi exclusivamente en la cantidad de horas de sueño. Sin embargo, cada vez más especialistas advierten que el horario en el que dormimos también tiene un impacto profundo en la salud y, a largo plazo, incluso en la longevidad.

Acostarse tarde de manera habitual no solo genera cansancio al día siguiente: distintos estudios comenzaron a asociar los desórdenes del sueño y la alteración de los ritmos biológicos con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, metabólicas y neurodegenerativas.

El reloj biológico y su relación con el envejecimiento

El cuerpo humano funciona a través de ritmos circadianos, un sistema interno que regula procesos esenciales como la temperatura corporal, la liberación hormonal y los ciclos de sueño y vigilia. Estos mecanismos están sincronizados principalmente con la luz solar, por lo que dormir tarde altera ese equilibrio natural.

Según especialistas en medicina del sueño, cuando estos ritmos se mantienen desordenados durante años, el organismo entra en un estado de estrés biológico constante que puede acelerar procesos asociados al envejecimiento.

Dormir mal envejece el cuerpo

La falta de sueño reparador impacta en múltiples sistemas del organismo. Durante la noche, el cuerpo activa procesos de regeneración celular, reparación muscular y regulación hormonal fundamentales para mantener la salud.

Cuando el descanso es insuficiente o ocurre en horarios irregulares, aumentan los niveles de inflamación, estrés oxidativo y cortisol, factores que distintos estudios relacionan con enfermedades crónicas y envejecimiento prematuro.

Dormir temprano podría ayudarte a vivir más años.

Además, dormir poco o acostarse muy tarde se asocia con mayor riesgo de hipertensión, diabetes tipo 2, obesidad y deterioro cognitivo, condiciones que impactan directamente en la expectativa y calidad de vida.

En los últimos años, el sueño empezó a ocupar un lugar central dentro de los hábitos asociados a la longevidad saludable, junto con la alimentación, el ejercicio y el manejo del estrés. Especialistas señalan que las personas que mantienen rutinas de sueño estables suelen presentar mejores indicadores cardiovasculares, metabólicos y cognitivos con el paso de los años.

Incluso investigaciones recientes sugieren que dormir correctamente podría influir en la preservación de funciones cerebrales y reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.