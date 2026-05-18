Una línea de tren redujo su frecuencia: los nuevos horarios a partir del 19 de mayo

Miles de usuarios de transporte público deberán reorganizar sus viajes desde este lunes 18 de mayo. La empresa Ferrovías confirmó la implementación de un nuevo cronograma de horarios que reducirá la cantidad de trenes en circulación de la línea Belgrano Norte y aumentará el tiempo de espera entre formaciones, en días hábiles y durante el fin de semana.

La modificación impactará especialmente entre Villa Rosa y Retiro, uno de los recorridos más utilizados por los pasajeros del norte del conurbano bonaerense y de la Ciudad de Buenos Aires. Según informó la empresa a través de las redes sociales, “a partir del 19 de mayo los trenes circularán con un nuevo cronograma”.

Sin embargo, aún no se brindaron detalles específicos sobre las razones operativas detrás de la drástica decisión.

Menos trenes, mayores demoras

Hasta ahora, el Belgrano Norte contaba con 105 servicios completos diarios de lunes a viernes. Con el nuevo esquema, la cifra se reducirá a 93 trenes por día, lo que implica la eliminación de 12 servicios en ambos sentidos de circulación.

La consecuencia directa será un incremento de los tiempos de espera. En horas pico, las frecuencias pasarán de intervalos de 15 minutos a esperas que oscilarán entre los 17 y los 20 minutos.

Aunque los sábados el impacto será menor, el cambio se sentirá con más fuerza los domingos, cuando las frecuencias llegarán a extenderse hasta los 45 minutos entre tren y tren, cuando en condiciones normales llegan en 30 minutos.

La medida genera preocupación entre los pasajeros habituales ya que el transporte ferroviario continúa siendo uno de los medios más utilizados para ingresar diariamente a la Capital Federal.

El aumento del boleto

La modificación de horarios coincide con el aumento en las tarifas del transporte público que comenzó a regir este lunes. El boleto mínimo de tren pasó de $280 a $330, un incremento del 18%.

Además, el esquema de actualización tarifaria continuará durante los próximos meses, ya que según lo anunciado oficialmente habrá aumentos mensuales del 15% en junio, 13% en julio, 12% en agosto y 10% en septiembre. Al finalizar el cronograma, el boleto mínimo alcanzará los $528.

Desde la Secretaría de Transporte explicaron que el objetivo de los aumentos es “reducir el atraso acumulado", porque las tarifas actuales cubren solo una parte del costo operativo del sistema.

En esa línea, la combinación de menor cantidad de frecuencia y las tarifas más altas suma tensión entre los usuarios del transporte público, que ahora deberán enfrentar viajes más largos y más costosos para movilizarse diariamente del Conurbano a la Ciudad.

Los nuevos horarios de la línea Belgrano Norte

Trenes by barbara