Festejos por el 25 de Mayo: los festivales para disfrutar del fin de semana largo en Buenos Aires

El próximo 25 de mayo conmemorará un nuevo aniversario del Día de la Revolución de Mayo, que recuerda la formación del Primer Gobierno Patrio. Este año la fecha cae lunes, por lo que habrá un fin de semana largo de tres días para realizar una escapada o aprovechar las distintas fiestas que se celebrarán a lo largo del país.

En estas fiestas tradicionales no faltan los platos típicos, como el locro o las empanadas, y se exaltan los bailes tradicionales y la vida de campo.

Uno de los eventos del próximo fin de semana será la Expo Chascomús, que reunirá del 22 al 24 de mayo en la Asociación Rural de aquella ciudad a cientos de personas que podrán disfrutar de actividades como el torneo de Pato, pruebas de riendas y exhibición de caballos criollos.

Además, habrá una exposición ganadera, stands comerciales, ferias de artesanos y gastronomía con el concurso de asadores y servicio de cantina.

Fiestas por el 25 de Mayo: ¿qué hacer el fin de semana largo?

En la localidad de Dolores se celebrará del 22 al 25 de mayo la Fiesta de la Torta Argentina, una fecha dedicada a una preparación que nació allí. Durante el evento habrá un concurso que premiará a la torta más rica, la mejor decorada y la más grande. Habrá degustaciones, demostraciones, clases magistrales, shows en vivos, talleres de arte, feria artesanal y un patio de comidas.

También podrá visitarse la Fiesta de las Provincias Argentinas, del 23 al 25 de mayo en el Hipódromo de San Isidro con entrada libre y gratuita. Allí se podrá disfrutar de la cultura, la música y la gastronomía de todas las provincias de nuestro país en un solo lugar. Otro de los eventos que se realizará en el mismo municipio será la Expo Mate.

Este evento tendrá lugar en el Centro Municipal de Exposiciones del 23 al 25 de mayo y estará dedicado a esta bebida característica de nuestro país. Durante la exposición habrá talleres en vivo, stands, charlas, comida, sommeliers del mate, música y otras actividades.

Hacia la zona de la Costa Atlántica, Villa Gesell será la sede de La Criolla - Fiesta Tradicional Argentina que del 23 al 25 de mayo celebrará la cultura, las costumbres y actividades de la tradición argentina. Por otro lado, la Fiesta Gastronómica tendrá lugar en Capitán Sarmiento y contará con platos criollos, feria de artesanos, desfiles y espectáculos de payadores.

El evento de Capitán Sarmiento es gratuito y se realizará del 23 al 25 de mayo. Es organizado por la Casa de la Cultura local, que enaltece la tradición gaucha.

Música, asado y campo

El municipio de Pilar será sede de Huayra - Fiesta de Folklore el próximo 24 de mayo y contará con música en vivo, gastronomía regional y danza. Además, tendrá una grilla que incluye la presentación del Dúo Coplanacu, Peteco Carabajal con Riendas Libres, Orellana Lucca, entre otros.

Para los amantes de la gastronomía y los platos bien criollos, el 24 se realizará la Fiesta del Cordero en Magdalena, donde más de 100 ejemplares serán asados. Habrá actividades de campo, como pruebas de riendas de otoño y pruebas de mansedumbre. Como parte de los espectáculos musicales estarán Germán Montes, Majuma y La Fogonera, entre otros.

¿Por qué es feriado el 25 de Mayo?

El Día de la Revolución de Mayo conmemora aquel 25 de mayo de 1810 en el que se formó el Primer Gobierno Patrio, a partir de la destitución del virrey español, y el inicio del camino hacia la independencia.

Aquel 25 de mayo de 1810 una multitud se reunió en la Plaza de Mayo para celebrar la defensa de la soberanía popular y celebrar la libertad e independencia del territorio argentino, que hasta entonces había formado parte del Virreinato del Río de la Plata, junto a los actuales países de Bolivia, Paraguay y Uruguay, bajo el gobierno de la Corona española.

¿Cuántos feriados quedan en 2026?