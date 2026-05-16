Venezuela mantiene discrecionalidad de fijar alícuota impuestos a proyectos petroleros: borrador de reglamento

El Estado venezolano mantiene la discrecionalidad, a través del Ministerio de Hidrocarburos, de fijar la alícuota para cobrar regalías e impuestos a sus socios privados o extranjeros en proyectos petroleros y gasíferos, de acuerdo con un borrador del reglamento de la nueva Ley de Hidrocarburos, aprobada por el parlamento en enero pasado.
"El Ministerio con competencia en materia de hidrocarburos, revisará el Plan de Negocios propuesto por las Empresas Operadoras y (...) estimará la alícuota de participación del Estado por concepto de Regalía, así como la del Impuesto Integrado de Hidrocarburos aplicables a cada Proyecto", según el texto de un borrador del reglamento a la ley visto por Reuters el sábado.
Una nueva Ley de Hidrocarburos, aprobada en enero por la Asamblea Nacional, fijó que la participación del Estado como regalía sería de hasta 30%, mientras que la del Impuesto Integrado de Hidrocarburos será de hasta 15%.
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Con el reglamento, de 63 páginas y que debe ser publicado en la Gaceta Oficial para su entrada en vigencia, se esperaba una norma más clara sobre esas tasas.
El borrador del reglamento no incluye específicamente los parámetros bajo los cuales se modificaría la regalía a los proyectos.
El texto menciona que ambos tributos podrán ser "exigidos" por el gobierno "en especie o en dinero, total o parcialmente".
La Asamblea Nacional perdió su anterior autoridad para aprobar contratos, y el Ministerio de Hidrocarburos asumió casi toda la facultad para firmar contratos y aprobar cualquier cambio en sus términos, incluyendo impuestos y regalías.
La discrecionalidad del ministerio para fijar la alícuota, entre otros temas, ha sido criticada por algunos expertos petroleros y economistas, alegando, por ejemplo, que, las empresas que consideran hacer inversiones les preocuparía,que así como se acuerda un porcentaje con el ministerio, también podría cambiar.
(Redacción Reuters)