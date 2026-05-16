Venezuela mantiene discrecionalidad de fijar alícuota impuestos a proyectos petroleros: borrador de reglamento

FOTO DE ARCHIVO Marcha de trabajadores petroleros en apoyo de la reforma de la principal ley petrolera de Venezuela, en Caracas

El ​Estado venezolano mantiene la discrecionalidad, a través del Ministerio de Hidrocarburos, de fijar ‌la alícuota para cobrar ‌regalías e impuestos a sus socios privados o extranjeros en proyectos petroleros y gasíferos, de acuerdo con un borrador del reglamento de la nueva Ley de Hidrocarburos, aprobada por el parlamento en enero pasado.

"El Ministerio con ​competencia en ⁠materia de hidrocarburos, revisará el Plan de ‌Negocios propuesto por las Empresas Operadoras ⁠y (...) estimará la alícuota ⁠de participación del Estado por concepto de Regalía, así como la del Impuesto Integrado de ⁠Hidrocarburos aplicables a cada Proyecto", según el ​texto de un borrador del ‌reglamento a la ley ‌visto por Reuters el sábado.

Una nueva Ley ⁠de Hidrocarburos, aprobada en enero por la Asamblea Nacional, fijó que la participación del Estado como regalía sería de hasta ​30%, mientras ‌que la del Impuesto Integrado de Hidrocarburos será de hasta 15%.

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Con el reglamento, de 63 páginas y que debe ser publicado en la Gaceta Oficial ⁠para su entrada en vigencia, se esperaba una norma más clara sobre esas tasas.

El borrador del reglamento no incluye específicamente los parámetros bajo los cuales se modificaría la regalía a los proyectos.

El texto menciona que ambos tributos podrán ser "exigidos" ‌por el gobierno "en especie o en dinero, total o parcialmente".

La Asamblea Nacional perdió su anterior autoridad para aprobar contratos, y el Ministerio de Hidrocarburos asumió casi toda la facultad para firmar ‌contratos y aprobar cualquier cambio en sus términos, incluyendo impuestos y regalías.

La discrecionalidad del ministerio para ‌fijar la ⁠alícuota, entre otros temas, ha sido criticada por algunos expertos petroleros ​y economistas, alegando, por ejemplo, que, las empresas que consideran hacer inversiones les preocuparía,que así como se acuerda un porcentaje con el ministerio, también podría cambiar.

(Redacción Reuters)