Darán hamburguesas gratis a beneficio del Garrahan: dónde y cuándo es

Darán hamburguesas gratis en el hospital Garrahan.

El próximo 28 de mayo, en el marco del Día de la Hamburguesa, la hamburguesería Souche Company realizará una jornada especial a beneficio de la Fundación Garrahan, en la que entregará hamburguesas gratis a quienes acerquen donaciones.

La iniciativa tomará lugar en el local de Ramos Mejía y tiene como objetivo reunir alimentos no perecederos y prendas de ropa para colaborar con la Fundación Garrahan, y así ayudar a miles de niños, adolescentes y familias de todo el país que se atienden en el hospital.

ouche Company de Ramos Mejía entregará hamburguesas gratis para ayudar al Garrahan.

Cómo y dónde repartirán hamburguesas a beneficio del Garrahan

Durante toda la jornada del 28 de mayo, quienes se acerquen al local de Souche Company con un alimento no perecedero o una prenda de ropa recibirán una hamburguesa gratis a cambio de su colaboración.

Además, desde la hamburguesería informaron que el 100% de lo recaudado será donado a la Fundación Garrahan. La acción no solo incluirá las donaciones de los clientes, sino también todas las ganancias generadas por el local durante ese día.

"Sentimos que no alcanza solamente con vender. Queríamos que una fecha tan grande para nosotros sirva también para ayudar de verdad. Si podemos llenar el local, también podemos llenar un camión de donaciones”, expresaron desde Souche Company.

Recordemos que la iniciativa de Souche Company se desarrolla en un contexto en el que el sistema de salud pública atraviesa distintos reclamos vinculados al financiamiento, los salarios y los recursos operativos. En los últimos meses, trabajadores de la salud y organizaciones vinculadas a hospitales de alta complejidad volvieron a reclamar mayores partidas presupuestarias para sostener la atención médica.

Qué y cuáles son los alimentos no perecederos

Los alimentos no perecederos son aquellos productos que pueden conservarse durante largos períodos de tiempo sin necesidad de refrigeración y sin perder sus propiedades esenciales. Es por eso que, desde Souche Company insisten con la donación de este tipo de alimentos, que no se hechan a perder fácilmente y pueden alimentar a las miles de familias que se atienden en el Garrahan.

Entre los alimentos no perecederos más comunes para donar se encuentran el arroz, los fideos, la harina, el azúcar, la yerba, las legumbres secas, las conservas, la leche larga vida, el aceite, las galletitas y los purés de tomate. En este sentido, la leche larga vida es la más valiosa para un hospital dedicado a cuidar las infancias.